V prvom polroku privolali hasičov v Trnavskom kraji k 1679 zásahom

Trnava 29. júla (TASR) - Hasičské jednotky Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trnave boli od januára do júna privolané k 1679 zásahom. Najviac výjazdov mali k technickej pomoci, bolo ich 554, a k dopravným nehodám, tých bolo 522. Informovala o tom krajská hovorkyňa hasičov Lena Košťálová.



"Najviac výjazdov k udalostiam absolvovali hasiči z Trnavy, prácu mali na 439 prípadoch. Naopak, najmenej výjazdov vykonali príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Skalici - 110," uviedla hovorkyňa. Na odstraňovaní následkov požiarov, dopravných nehôd a iných spolupracovali v 1153 prípadoch aj dobrovoľné hasičské zbory obcí Trnavského kraja. Výjazdov k požiarom bolo počas prvého polroka 2023 spolu 473, k nebezpečnej látke privolali hasičov 40-krát. Taktických a previerkových cvičení absolvovali spolu 90.



Najčastejšie v období prvých šiestich mesiacov tohto roka vyrážali hasiči v júni, v evidencii je 300 výjazdov. Najfrekventovanejším dňom bola streda (250 výjazdov) a najčastejšou hodinou popoludňajší čas od 13.00 do 19.00 h. Najmenej výjazdov (202) bolo v januári, v nedeľu (189) a v čase od 22.00 do 6.00 h.