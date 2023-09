V Prvom slovenskom gymnáziu umiestnili časovú kapsulu

Revúca 23. septembra (TASR) - V stene Prvého slovenského gymnázia v Revúcej v piatok (22. 9.) slávnostne umiestnili časovú kapsulu s predmetmi definujúcimi mesto, región i myšlienku novej kultúrnej inštitúcie Litterra. Tá vzniká vďaka rozsiahlej rekonštrukcii národnej kultúrnej pamiatky, ktorá by mala byť dokončená s niekoľkomesačným predstihom.



Časovú kapsulu do steny niekdajšieho gymnázia umiestnil riaditeľ Littery Jozef Balužinský spoločne s predsedom Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ondrejom Lunterom počas kontrolného dňa. Ako skonštatoval riaditeľ inštitúcie, išlo o jednu z posledných možností pred uzavretím stavby a dokončením rekonštrukcie.



Do časovej kapsuly bol umiestnený dokument s odkazom pre budúce generácie, séria euromincí so slovenskou razbou, ale tiež denná tlač, niekoľko strán z komiksu Gemer od Daniela Majlinga či kópia sci-fi románu Hviezdoveda od revúckeho spisovateľa Gustáva Reussa. Do schránky umiestnili aj súčasnú mapu Banskobystrického kraja.



"Aby nebola úplne obyčajná, doplnili sme ju o ikonografiu, ktorá sa viaže na región, príbehy, rozprávky a fantáziu. Aby tí, ktorí prídu po nás, a táto stavba už nedajbože nebude plniť svoj účel, vedeli, o čo nám išlo a čo sme chceli dosiahnuť," priblížil Balužinský.



Premena Prvého slovenského gymnázia v Revúcej na novú kultúrno-vzdelávaciu inštitúciu Litterra odštartovala vlani v októbri. V objekte pod záštitou BBSK vznikne múzeum zamerané na propagáciu slova a vzdelávanie širokej verejnosti v oblasti literatúry, divadelníctva, kozmonautiky a mineralógie. Súčasťou revitalizovaných priestorov bude aj zázemie pre ľudí z kreatívneho priemyslu.



"Chceme ľuďom veľmi moderným a interaktívnym spôsobom prezentovať históriu literatúry na Slovensku, slovenských spisovateľov, ale aj jej moderné podoby. Staviteľ nám oznámil, že plánuje dokončenie stavebnej časti o štyri mesiace skôr. Predpokladáme, že stavba by mala byť dokončená niekedy v novembri," uviedol Lunter. Ako dodal, náklady na realizáciu projektu predstavujú približne 2,4 milióna eur.



Kultúrna inštitúcia Litterra v súbehu s rekonštrukciou postupne obstaráva i zariadenie interiéru a jednotlivých expozícií. Slávnostné otvorenie plánujú pred budúcim letom, pracovať tam v tom čase má viac ako desať ľudí. Predpokladom projektu je vytvoriť múzeum s celoslovenským významom a zameraním, privítať chcú ročne približne 50.000 návštevníkov.