V prvom termíne vybrala Detva na daniach a poplatkoch 686.068 eur

Detva 21. novembra (TASR) - Mesto Detva vybralo k prvému termínu splatnosti na miestnych daniach a poplatkoch sumu 686.068 eur. Z celkovej výšky daní a poplatkov, ktoré vyrubili fyzickým a právnickým osobám, je to 64,8 percenta. TASR o tom informoval hovorca mesta Milan Suja.



Dodal, že miestne dane tvoria najmä daň z nehnuteľnosti, daň za psa a poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady. "Predpis za rok 2024 je približne 1.050.528 eur," objasnil s tým, že mestu sa podarilo vyzbierať aj nedoplatky za predošlý rok. Bolo to vo výške 69.570 eur.



Zo získaných prostriedkov plánuje mesto financovať zber a likvidáciu odpadov, verejné osvetlenie, zimnú údržbu i kosenie. "Najväčšiu časť miestnych daní tvorí daň z nehnuteľnosti, tá je v tomto roku vyrubená vo výške 474.796 eur. K 31. októbru bolo uhradených 420.733 eur," zdôraznil. Čo sa týka komunálneho odpadu, predpis za rok 2024 je 562.006 eur, k 31. októbru bolo uhradených 468.920 eur. Daň za psa vyrubili vo výške 13.725 eur, k 31. októbru bola úhrada 11.875 eur.



Ako ďalej hovorca uviedol, v novom roku samospráva neplánuje zvyšovať dane a miestne poplatky. "Mesto je zo zákona povinné pripraviť vyrovnaný rozpočet a taký bude aj budúcoročný. Napriek tomu, že to v súčasnosti nie je jednoduché, s rozpočtovým provizóriom sa nepočíta," reagoval s tým, že Detva ráta v rozpočte s podielovými daňami vo výške 5.894.000 eur.