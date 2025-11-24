< sekcia Regióny
V prvom termíne vybrala Detva na daniach a poplatkoch 706.531 eur
Miestne dane tvoria najmä daň z nehnuteľnosti, daň za psa a poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady.
Autor TASR
Detva 24. novembra (TASR) - Mesto Detva vybralo k prvému termínu splatnosti na miestnych daniach a poplatkoch sumu 706.531 eur. Z celkovej výšky daní a poplatkov, ktoré vyrubili fyzickým a právnickým osobám, je to takmer 66 percent. TASR o tom informoval hovorca mesta Milan Suja.
Dodal, že miestne dane tvoria najmä daň z nehnuteľnosti, daň za psa a poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady. Súčasťou sú aj daň za užívanie verejného priestranstva, za predajné automaty i za nevýherné hracie automaty. Prvý termín splatnosti bol 31. máj. „Predpis za rok 2025 je približne 1.071.876 eur,“ objasnil s tým, že mestu sa podarilo vyzbierať aj nedoplatky za predošlý rok. Bolo to vo výške 27.350 eur. Zo získaných prostriedkov plánuje mesto financovať zber a likvidáciu odpadov, verejné osvetlenie, zimnú údržbu i kosenie.
Ako uviedol hovorca, najväčšiu časť miestnych daní tvorí daň z nehnuteľnosti, tá je v roku 2025 vyrubená vo výške 489.699 eur. K 31. októbru tohto roka je uhradených 458.188 eur. Čo sa týka komunálneho odpadu, predpis za tento rok je 561.602 eur, k 31. októbru tohto roka je uhradených 525.426 eur. Daň za psa bola vyrubená vo výške 13.237 eur, ku koncu októbra je uhradených 12.398 eur.
V novom roku samospráva neplánuje zvyšovať dane a miestne poplatky. Poplatok za komunálny odpad v Detve je v zmysle všeobecne záväzného nariadenia ustanovený vo výške 0,105 eura za osobu a kalendárny deň.
Mesto Detva bude na budúci rok hospodáriť so sumou viac ako 28 miliónov eur. Samospráva ráta v rozpočte s podielovými daňami vo výške 6.435.017 eur.
Dodal, že miestne dane tvoria najmä daň z nehnuteľnosti, daň za psa a poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady. Súčasťou sú aj daň za užívanie verejného priestranstva, za predajné automaty i za nevýherné hracie automaty. Prvý termín splatnosti bol 31. máj. „Predpis za rok 2025 je približne 1.071.876 eur,“ objasnil s tým, že mestu sa podarilo vyzbierať aj nedoplatky za predošlý rok. Bolo to vo výške 27.350 eur. Zo získaných prostriedkov plánuje mesto financovať zber a likvidáciu odpadov, verejné osvetlenie, zimnú údržbu i kosenie.
Ako uviedol hovorca, najväčšiu časť miestnych daní tvorí daň z nehnuteľnosti, tá je v roku 2025 vyrubená vo výške 489.699 eur. K 31. októbru tohto roka je uhradených 458.188 eur. Čo sa týka komunálneho odpadu, predpis za tento rok je 561.602 eur, k 31. októbru tohto roka je uhradených 525.426 eur. Daň za psa bola vyrubená vo výške 13.237 eur, ku koncu októbra je uhradených 12.398 eur.
V novom roku samospráva neplánuje zvyšovať dane a miestne poplatky. Poplatok za komunálny odpad v Detve je v zmysle všeobecne záväzného nariadenia ustanovený vo výške 0,105 eura za osobu a kalendárny deň.
Mesto Detva bude na budúci rok hospodáriť so sumou viac ako 28 miliónov eur. Samospráva ráta v rozpočte s podielovými daňami vo výške 6.435.017 eur.