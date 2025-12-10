< sekcia Regióny
V prvom termíne vybrala Hriňová na daniach a poplatkoch 619.733 eur
Samospráva plánuje budúci rok hospodáriť so sumou viac ako osem miliónov eur.
Autor TASR
Hriňová 10. decembra (TASR) - Mesto Hriňová v Detvianskom okrese vybralo k prvému termínu splatnosti na miestnych daniach a poplatkoch sumu 619.733 eur. Z celkovej výšky daní a poplatkov, ktoré vyrubili fyzickým a právnickým osobám, je to takmer 71 percent. TASR o tom informovala vedúca ekonomického oddelenia hriňovského mestského úradu Slávka Gombalová.
Dodala, že najväčšiu časť miestnych daní tvorí daň z nehnuteľnosti. Za rok 2025 ju vyrubili vo výške 539.252 eur, uhradených je k 30. októbru 507.245 eur. „Čo sa týka komunálneho odpadu, predpis za tento rok bol 339.271 eur, uhradených k 31. októbru je 303.229 eur,“ zhrnula. Daň za psa bola vyrubená vo výške 5866 eur, uhradených je 5200 eur. Mestu sa podarilo vyzbierať aj nedoplatky na daniach z predchádzajúcich rokov, bolo to vo výške 4630 eur. Zo získaných prostriedkov plánujú financovať rozvoj mesta, najmä údržbu miestnych komunikácií a verejnej zelene.
Samospráva plánuje budúci rok hospodáriť so sumou viac ako osem miliónov eur. Výšku miestnych daní a poplatkov v novom roku meniť nebude. Podľa daňovej prognózy zverejnenej na stránke ministerstva financií mesto Hriňová počíta s podielovými daňami vo výške 3.112.539 eur.
Dodala, že najväčšiu časť miestnych daní tvorí daň z nehnuteľnosti. Za rok 2025 ju vyrubili vo výške 539.252 eur, uhradených je k 30. októbru 507.245 eur. „Čo sa týka komunálneho odpadu, predpis za tento rok bol 339.271 eur, uhradených k 31. októbru je 303.229 eur,“ zhrnula. Daň za psa bola vyrubená vo výške 5866 eur, uhradených je 5200 eur. Mestu sa podarilo vyzbierať aj nedoplatky na daniach z predchádzajúcich rokov, bolo to vo výške 4630 eur. Zo získaných prostriedkov plánujú financovať rozvoj mesta, najmä údržbu miestnych komunikácií a verejnej zelene.
Samospráva plánuje budúci rok hospodáriť so sumou viac ako osem miliónov eur. Výšku miestnych daní a poplatkov v novom roku meniť nebude. Podľa daňovej prognózy zverejnenej na stránke ministerstva financií mesto Hriňová počíta s podielovými daňami vo výške 3.112.539 eur.