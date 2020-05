V prvý deň po opätovnom otvorení knižnice prišlo vyše 400 ľudí

Zvolen 21. mája (TASR) - Viac ako 400 ľudí navštívilo v prvý deň po ďalšej fáze uvoľňovania opatrení a opätovnom otvorení Krajskú knižnicu Ľudovíta Štúra (KKĽŠ) vo Zvolene. Čitatelia zrealizovali len za tento deň približne 2500 výpožičiek vrátane ich predĺžení.



"Aj keď sme pre verejnosť otvorili iba minulý týždeň, už od 4. mája sme mali otvorený bibliobox. Knihy tak mohli čitatelia aspoň vrátiť," uviedla pre TASR riaditeľka knižnice Milota Torňošová.



Do knižnice však podľa nej aktuálne chodí málo detí. Keď prídu, tak väčšinou s rodičmi. "Knižnicu vôbec navštevuje teraz menej ľudí osobne. Knihy vracajú do biblioboxu, snažia sa eliminovať riziko. Asi potrvá dlho, kým sa situácia vráti do normálneho režimu, na aký sme boli navyknutí," konštatovala. Počas zatvorenia knižnice mali však čitatelia možnosť využiť ponuku e-kníh, ale aj ďalšie online služby.



Zamestnanci knižnice aktuálne pracujú v obmedzenom režime, od 9.00 do 18.00 h. "Poskytujeme výpožičné služby, rešerše. Študovňa je zatvorená, prístup na internet neposkytujeme," doplnila riaditeľka.



Vrátené knihy knižnica v tomto čase od čitateľov neodpisuje, uskladňuje ich v karanténe na 48 hodín. "Na tretí deň ráno ich odpíšeme a umiestnime na oddelenia. Dezinfikujeme iba koše, v ktorých ich prenášame," pripomenula.



Knižnica v týchto dňoch aplikuje všetky hygienické nariadenia, ako sú dezinfekcia rúk a vstup len s rúškom. Pre zamestnancov vyrobili na vlastnej 3D tlačiarni tvárové štíty. "Teraz ich tlačíme aj pre ďalšie regionálne knižnice v správe Banskobystrického samosprávneho kraja," dodala. Samozrejmá je dezinfekcia technických zariadení, klávesníc počítačov, pultov.



Zamestnanci tiež obmedzujú počet osôb v knižnici. Každé oddelenie má určený ich presný počet. Pri výpožičnom pulte sa môžu naraz zdržiavať maximálne dve osoby.



"Pri vchode do budovy máme službu, informujeme čitateľov, preberáme vrátené knihy, realizujeme presun kníh do karantény a podobne. Prístup čitateľov medzi knihy nie je možný, obsluhujú ich knihovníčky. Knihy si ľudia môžu objednať mailom alebo cez objednávku voľných kníh, čo je dočasne bezplatná služba. Odporúčame, aby sa čitatelia zdržiavali v budove maximálne 20 minút," doplnila aktuálne informácie o režime v knižnici jej riaditeľka.