V prvý deň sa do súťaže o električenky prihlásilo 12.000 ľudí

Bratislava 13. júla (TASR) – Mesto Bratislava eviduje vysoký záujem v rámci súťaže o ročné predplatné cestovné lístky. Tá má byť motiváciou pre nezaočkovaných, ale zároveň aj odmenou pre zaočkovaných. Už v prvý deň spustenia súťaže koncom minulého týždňa sa do súťaže prihlásilo 12.000 ľudí. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Bratislavy Katarína Rajčanová.



"Vnímame vysoký záujem zapojiť sa do súťaže a je pre nás dôležitý nielen z dôvodu očkovania, ale aj na vytvorenie návyku využívania mestskej hromadnej dopravy," skonštatovala Rajčanová s tým, že počet registrovaných v súťaži o ročné električenky naďalej stúpa.



Hlavné mesto v spojitosti s podporou očkovania proti ochoreniu COVID-19 spustilo kampaň Bratislava za kolektívnu imunitu. Ňou povzbudzuje na dosiahnutie kolektívnej imunity v Bratislave, na čo treba zaočkovanosť 75 percent populácie. Pri jej dosiahnutí podľa magistrátu môže byť slovenská metropola bezpečnejším miestom na stretávanie sa s blízkymi. Kultúrne inštitúcie či gastroprevádzky majú zároveň šancu byť otvorené čo najdlhšie aj napriek očakávaným opatreniam v prípade ďalšej vlny nového koronavírusu.



Zapojiť sa do súťaže o 60 električeniek môže ktokoľvek starší ako 18 rokov, trvalý pobyt v Bratislave nie je podmienkou. Registrovať sa do nej je možné vyplnením formulára na webovej stránke www.kolektivnaimunita.sk.



Prihlásiť sa je možné iba raz, v prípade, že súťažiaci nevyhrá hneď, bude automaticky zaradený do ďalšieho žrebovania. Každé dva týždne sa žrebuje 15 výhercov. Preukázať sa potvrdením o zaočkovaní bude potrebné až v prípade výhry. Súťaž potrvá do 27. augusta.