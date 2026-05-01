< sekcia Regióny
V prvý májový deň pozýva VŠC Dukla na deň otvorených dverí
Vstup na Deň otvorených dverí VŠC DUKLA je podľa organizátorov voľný cez „bránu borcov“ oproti Športovej hale Dukla.
Autor TASR
Banská Bystrica 1. mája (TASR) - V prvý májový deň otvára svoje brány verejnosti Vojenské športové centrum (VŠC) Dukla Banská Bystrica. So začiatkom od 9.00 h sa tu do 13.00 h koná deň otvorených dverí. „Tento deň bude ako zvyčajne patriť prezentácii nášho rezortného centra prostredníctvom športov ako aj samotných špičkových športovcov,“ informovala Elena Kaliská z VŠC Dukla.
Kaliská dodala, že v programe vystúpi Vojenská hudba Banská Bystrica. Verejnosť sa môže tešiť aj na dynamické a statické ukážky, ktoré predvedie Vojenská polícia či atraktívny zoskok parašutistov. Po ňom bude nasledovať tradičná autogramiáda športovcov VŠC Dukla.
