V Prvý parný deň čakajú návštevníkov historické železničné vozidlá
Autor TASR
Bratislava 18. apríla (TASR) - Železničné múzeum SR v starom rušňovom depe Bratislava východ odštartuje v sobotu sezónu Prvým parným dňom. Tohtoročná sezóna bude mimoriadna tým, že domáci parný rušeň 310.433 oslavuje 130 rokov od výroby a zaradenia do prevádzky v roku 1896. Práve na Prvom parnom dni sa stretne s druhým „oslávencom“, 90-ročným parným rušňom 486.007 vyrobeným v roku 1936. Navyše sa na podujatí zúčastnia ďalšie historické železničné vozidlá, ktoré nemôžu návštevníci bežne v Železničnom múzeu vidieť. Železničné múzeum o tom informuje na svojom webe.
Počas Prvého parného dňa bude múzeum otvorené od 10.00 do 17.00 h. Pre návštevníkov je pripravený program, ktorého súčasťou bude napríklad jazda historického parného vlaku na trati Bratislava hlavná stanica - Bratislava-Nové Mesto - Bratislava-Petržalka - Železničné múzeum, kyvadlová doprava historickým motorovým vlakom na trati Železničné múzeum Bratislava východ - Bratislava hlavná stanica a späť, prezentácia modelového koľajiska Klubu železničných modelárov Bratislava v poštovom vozni Fa 5-2085 či výstava železničných artefaktov v osobnom vozni.
Vstup na podujatie je zdarma. Bližšie informácie o cenách lístkov jázd historickými a inými vlakmi, ako aj o programe Prvého parného dňa sú zverejnené na webe Železničného múzea.
Podujatie pripravujú Železnice Slovenskej republiky - Železničné múzeum Slovenskej republiky v spolupráci so Spolkom Výhrevne Vrútky, Klubom historickej techniky pri rušňovom depe Zvolen, Klubom železničnej nostalgie Bratislava východ, Občianskym združením VLAKY.NET a Klubom priateľov histórie železničnej dopravy Bratislava.
