V Prešovskom kraji podali ľuďom takmer 160 000 vakcín

Prešov 29. júna (TASR) - Prešovský samosprávny kraj atakuje v počte podaných vakcín proti ochoreniu COVID-19 vo svojich očkovacích centrách a prostredníctvom výjazdovej služby hranicu 160 000.



Počas uplynulých dvoch víkendových dní bolo v centrách podaných vyše 7200 vakcín od AstraZeneca, Pfizer/BioNTech a Sputnik V. Mobilné jednotky za tri dni v obciach zaočkovali viac ako 500 ľudí so sťaženým prístupom k očkovaniu. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



Vakcinačné centrá sa aktuálne prioritne orientujú na preočkovanie druhou dávkou vakcíny proti novému koronavírusu. Z celkového počtu 7244 podaných vakcín išlo v 6430 prípadoch práve o preočkovanie. V sobotu (26. 6.) a v nedeľu (27. 6.) boli v prevádzke všetky víkendové centrá v Prešove, Poprade, Humennom aj Bardejove. Veľkokapacitné očkovacie centrum (VOC) v Starej Ľubovni je otvorené v utorok a v stredu (30. 6.), pričom sa tam realizuje preočkovanie vakcínou od AstraZeneca v celkovom alokovanom množstve 800 vakcín.



V Bardejove prebiehalo očkovanie vakcínou Sputnik V, ktorú v nedeľu dostalo 646 záujemcov. V nedeľu (4. 7.) sa tam začína s preočkovaním touto vakcínou, ktorej druhá dávka sa podáva v termíne 21 dní od prvého očkovania.



Výjazdová služba PSK očkovala v sobotu v Zbudskom Dlhom, taktiež v Čirči, Plavči, Ľubotíne, Kyjove a Plavnici, kde sa zaočkovalo, respektíve preočkovalo vakcínou od Pfizer/BioNTech 361 ľudí so sťaženým prístupom k očkovaniu, teda ľudí nad 65 rokov, imobilných a ťažko zdravotne postihnutých. V pondelok (28. 6.) bola realizovaná vakcinácia v Závade a Lukáčovciach, kde sa podala vakcína 147 ľuďom.



V piatok (25. 6.) začali mobilné jednotky PSK zároveň s očkovaním vo väčších výrobných spoločnostiach v kraji, konkrétne v Garrett Motion Slovakia Záborské, kde sa zaočkovalo 68 zamestnancov.



Mobilné jednotky PSK pokračujú v očkovaní v rámci tohtotýždňového očkovacieho turnusu aj utorok a v stredu, a to v Podolínci, Spišskej Belej, Kurime, Hažlíne, Hlinnom a Vyšnom Žipove. V týchto lokalitách by malo druhú dávku vakcíny dostať približne 600 ľudí.



PSK aktuálne podal už 157.311 vakcín proti ochoreniu COVID-19, z toho 146.892 vo svojich veľkokapacitných centrách a 10.419 vakcín prostredníctvom výjazdovej očkovacej služby.