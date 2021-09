V Prešovskom kraji sa vzdeláva online najviac na vranovskom gymnáziu

Prešov 27. septembra (TASR) – Spomedzi stredoškolákov študujúcich na stredných školách (SŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja (PSK) sa ich dištančnou formou pre nariadenú karanténu v súvislosti s ochorením COVID-19 aktuálne najviac vzdeláva na vranovskom gymnáziu. K úplnému uzavretiu niektorej z krajských SŠ zatiaľ nedošlo, potvrdila pre TASR tlačová hovorkyňa PSK Daša Jeleňová.



"V súčasnosti je v dištančnej forme vzdelávania najviac tried na Gymnáziu Cyrila Daxnera vo Vranove nad Topľou, a to spolu deväť a na Gymnáziu Konštantínova Prešov, kde sa dištančné vzdelávanie týka siedmich tried," uviedla.



Preventívnu karanténu má podľa Jeleňovej pre nový koronavírus nariadených spolu 31 tried na všetkých 68 SŠ v krajskej zriaďovateľskej pôsobnosti.