V psychiatrickej nemocnici v Kremnici začnú so stavebnými prácami

Kremnica 23. augusta (TASR) - V areáli Psychiatrickej nemocnice Profesora Matulaya v Kremnici by mali začať v najbližších týždňoch so stavebnými prácami na rekonštrukcii dvoch nevyužívaných budov, ktoré budú slúžiť detskému a bezpečnostnému oddeleniu.



Riaditeľ nemocnice Vladimír Husárček pre TASR uviedol, že aktuálne spoločnosť Metrostav Slovakia, a. s., ktorá je víťazom verejného obstarávania, finalizuje práce na realizačnom projekte stavby. Ten by mal byť hotový do konca mesiaca a následne by mali od 2. septembra začať so stavebnými prácami. Celá rekonštrukcia vrátane kolaudácie by mala byť podľa Husárčeka ukončená do februára 2026.



Na rekonštrukciu budov získalo zariadenie finančné prostriedky vo výške piatich miliónov eur v rámci výzvy na výstavbu a rekonštrukciu nemocníc z plánu obnovy. Nové oddelenia prinesú zvýšenie komfortu pre pacientov aj zamestnancov, ale aj navýšenie kapacít lôžok.