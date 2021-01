V Púchove a ďalších obciach okresu v nedeľu pokračuje testovanie

Púchov 10. januára (TASR) – V meste Púchov a v ďalších vybraných obciach okresu v nedeľu pokračuje celoplošné antigénové testovanie na nový koronavírus. Je to dobrovoľné a bezplatné.



Púchovská radnica zriadila v meste 11 odberových miest. Testovanie trvá celý víkend (9. 1. – 10. 1.) v čase 8.00 h do 20.00 h. Okrem okresného mesta sa v nedeľu testuje aj v obciach Dohňany, Lysá pod Makytou, Beluša, Streženice, Lednické Rovne, Dolná Breznica a Nimnica.



V prvý deň regionálneho testovania sa k 12.00 h v meste Púchov nechalo otestovať 1125 ľudí. Šesť z nich malo pozitívny test, čo predstavuje mieru pozitivity 0,53 percenta. Spolu s výsledkami zo všetkých okolitých obcí prejavilo do 12.00 h záujem otestovať sa v okrese celkom 2886 obyvateľov. Pozitívny test malo 22 z nich, pričom miera pozitivity dosiahla 0,76 percenta. Na sociálnej sieti o tom informovala primátorka mesta Katarína Heneková.



Radnica na oficiálnej webovej stránke uviedla, že možnosť využiť následné pretestovanie pozitívnych PCR testami, plánované v prvej polovici nasledujúceho týždňa, chcú využiť všetci záujemcovia, ktorí sa na testovaní zúčastňujú.