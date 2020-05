V Púchove nastúpi v pondelok do škôl 84 % školákov a 62 % škôlkarov

Púchov 29. mája (TASR) – Do púchovských základných a materských škôl by v pondelok (1. 6.) malo nastúpiť 1103 školákov a škôlkarov. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Laura Krošláková.



V Púchove podľa nej otvoria v pondelok tri základné školy, jednu základnú školu s materskou školou a šesť materských škôl. Do základných škôl sa prihlásilo 763 žiakov prvého až piateho ročníka, čo predstavuje 84 percent detí. Do materských škôl prihlásili rodičia 340 detí (62 percent).



Ako dodala, riaditelia škôl vyriešili všetky personálne a materiálne podmienky v zmysle usmernenia primátorky mesta Kataríny Henekovej. „Pri príprave prevádzky jednotlivých škôl zriaďovateľ a vedenie škôl rešpektovali všetky hygienické a bezpečnostné opatrenia vyhlásené príslušnými inštitúciami,“ doplnila Krošláková.