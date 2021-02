V Púchove otvoria odberové miesto na testovanie RT-PCR testami

Púchov 21. februára (TASR) – V Púchove otvoria v utorok (23. 2.) mobilné odberové miesto (MOM) na testovanie RT-PCR testami. V autobuse MHD „Púchovská jašterka“ na parkovisku pri futbalovom štadióne bude otvorené v utorok a v piatok od 8.30 do 10.30 h. TASR o tom informovala hovorkyňa Púchova Laura Krošláková.



Denná kapacita MOM je podľa nej vyhradená na 15, 30 a 100 odberov, podľa povahy RT-PCR testu. "Stanovená kapacita sa však môže zvýšiť v závislosti od vývoja epidemiologickej situácie v okrese Púchov. Okrem klasických RT-PCR testov bude dostupné aj testovanie RT-PCR kloktanie," doplnila Krošláková.



"Veľmi ma teší, že sa podarilo zabezpečiť PCR testovanie aj v našom meste. Pretože, doposiaľ všetci občania z okresu Púchov museli cestovať s týmto cieľom do Považskej Bystrice, Ilavy, prípadne Trenčína. Táto možnosť určite zníži finančné náklady na cestovanie, samozrejme, zníži sa mobilita občanov, ktorí môžu byť už nakazení. Takisto občania ušetria aj drahocenný čas, ktorý strávili cestovaním do okolitých miest," uviedla primátorka Katarína Heneková.