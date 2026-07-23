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HORELA STODOLA v Púchove, príčiny zisťujú

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Snímka HAZZ. Foto: Hasičský a záchranný zbor - Trenčiansky kraj

Počas zásahu profesionálnym hasičom asistovali aj členovia dobrovoľného hasičského zboru obcí Dohňany a Lúky.

Autor TASR
Púchov 23. júla (TASR) - Zásah hasičov si v stredu (22. 7.) v noci vyžiadal požiar jednoduchej hospodárskej stavby v púchovskej mestskej časti Hoštiná. Pri udalosti sa nikto nezranil, príčiny požiaru zisťujú. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trenčíne o tom vo štvrtok informovalo na sociálnej sieti.

Požiar stavby s rozmermi dva krát štyri metre, ktorá sa nachádza pri rodinnom dome, hasičom nahlásili krátko po 23.00 h. „Zasahujúci hasiči nasadili s cieľom lokalizácie požiaru a ochladzovania okolia požiariska jeden hasebný prúd. Požiar sa podarilo vo štvrtok krátko pred 00.30 h zlikvidovať, po čom bol vykonaný záverečný monitoring požiariska,“ opísal HaZZ.

Počas zásahu profesionálnym hasičom asistovali aj členovia dobrovoľného hasičského zboru obcí Dohňany a Lúky.


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