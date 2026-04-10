V R. Bani začali s prestavbou fary na návštevnícke centrum
Autor TASR
Rimavská Baňa 10. apríla (TASR) - V obci Rimavská Baňa v okrese Rimavská Sobota začali s rekonštrukciou evanjelickej fary, v ktorej po obnove vznikne návštevnícke centrum Gotickej cesty. Projekt za vyše 720.000 eur by mal byť dokončený budúci rok. Pre TASR to uviedla starostka obce Elena Polóniová.
Storočná fara v Rimavskej Bani bola v ostatných rokoch využívaná len málo a budova už nebola v dobrom stavebno-technickom stave. Myšlienkou vytvoriť v objekte návštevnícke centrum sa samospráva zaoberala už niekoľko rokov, významným impulzom bolo aj ocenenie stredovekých fresiek v kostoloch Gotickej cesty značkou Európske dedičstvo. Na prestavbu fary sa obci nakoniec podarilo získať dotáciu z európskych zdrojov.
„Odovzdanie stavby prebehlo začiatkom marca, firma tak už pracuje na rekonštrukcii. Okrem stavebnej časti budeme realizovať aj zariaďovanie interiéru a interaktívnu expozíciu o stredovekých nástenných maľbách v gotických kostoloch,“ priblížila Polóniová.
V rámci obnovy fary počítajú aj s vytvorením spoločenskej miestnosti, ktorá bude slúžiť na organizáciu rôznych podujatí. V expozičnej časti chcú propagovať jednotlivé kostoly Rimavského okruhu Gotickej cesty, medzi ktoré patria okrem kostola v Rimavskej Bani aj stredoveké pamiatky v Rimavskom Brezove, Kraskove a Kyjaticiach.
Samospráva verí, že návštevnícke centrum v Rimavskej Bani bude východiskovým bodom pre návštevníkov stredovekých kostolov v regióne. Od projektu si sľubuje zvýšený záujem turistov i lepšiu propagáciu kultúrneho dedičstva. „Stavebné práce aj inštalácia interiéru by mali trvať 12 mesiacov, nasledovať bude kolaudačné konanie. Veríme, že v lete 2027 už bude návštevnícke centrum fungovať,“ doplnila starostka.
