V R. Sobote vystavia detské výtvarné práce približujúce život Rómov

Rimavská Sobota 8. novembra (TASR) – V Gemersko-malohontskom múzeu (GMM) v Rimavskej Sobote sa v utorok (9. 11.) uskutoční vernisáž výstavy, ktorá je zároveň i súťažnou prehliadkou detských výtvarných prác žiakov z regiónu Gemer-Malohont zapojených do súťaže Romano dživipen – Rómsky život. Ako TASR informovala etnologička GMM Ľudmila Pulišová, výstava potrvá do 31. decembra.



Cieľom výstavy je podporiť rozvoj fantázie a tvorivosti u detí, ako aj prehĺbiť záujem o hmotnú a duchovnú kultúru Rómov. „Z toho dôvodu je námetom detských kresieb rómska kultúra, život Rómov v minulosti a v súčasnosti, motívy ľudového bývania, kočovania, odievania, vzťah Rómov k hudbe, k remeslám, predstavy o nadprirodzených a rozprávkových bytostiach, teda všetko, čo charakterizuje rómske etnikum,“ priblížila Pulišová.



Do aktuálneho ročníka súťaže bolo zapojených celkom 55 prác z ôsmich škôl z okresov Rimavská Sobota, Revúca a Poltár. Hodnotiť ich bude odborná porota, ktorá v každej z dvoch kategórií ocení tri najlepšie výtvarné diela. Výstava sa tento rok zameria aj na zážitkové vzdelávanie, jej súčasťou bude tvorivá dielňa pod vedením rómskej výtvarníčky Šarloty Bottovej, ako aj dotykový kiosk prezentujúci históriu a kultúru Rómov v regióne.



História výstavy Romano dživipen – Rómsky život siaha do roku 1996, keď sa rozhodlo o špecializácii GMM na hmotnú a duchovnú kultúru Rómov. Výstava je realizovaná s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.