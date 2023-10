V R. Sobote vystavujú vrece z potravinovej pomoci po 2. svetovej vojne

Rimavská Sobota 31. októbra (TASR) – V Gemersko-malohontskom múzeu (GMM) v Rimavskej Sobote vystavujú v rámci aktivity Predmet mesiaca vrece z medzinárodnej potravinovej pomoci pre Československo v období po druhej svetovej vojne. Pre verejnosť bude zbierkový predmet vystavený v priestoroch stálej expozície do konca novembra. TASR o tom informoval historik GMM Igor Kerepesi.



Vrece, ktoré múzeum v novembri prezentuje, pochádza zo 40. rokov 20. storočia a viaže sa k udalostiam po skončení druhej svetovej vojny. Ide o biele plátené vrece so žltými a modrými pásikmi na boku a potlačeným nápisom UNRRA CZECHOSLOVAKIA, ktoré pôvodne obsahovalo semená zimnej pšenice.



"Príbeh za týmto objektom nás zavedie naspäť do chaosu po ukončení druhej svetovej vojny, do čias, keď veľká časť Európy ležala v troskách. Kým mestá stáli pred prestavbou, ľudia čakali na pomoc, aby sa dostali z chudoby a hladu. Pomocnú ruku im podala Organizácia Spojených národov (OSN) a poskytla im balíčky na prežitie identické s tou našou z múzejnej zbierky," priblížil Kerepesi.



Nápis na vreci podľa vysvetlenia historika odkazuje na OSN. Organizácia sa v tom čase nazývala United Nations Relief and Rehabilitation Administration (UNRRA) a potravinovú pomoc po skončení vojny dodávala aj na územie vtedajšieho Československa.