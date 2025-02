V Rači je možné podávať žiadosti o dotácie do konca februára

Bratislava 11. februára (TASR) - Do konca februára je možné podávať žiadosti o dotácie v bratislavskej Rači. Urobiť tak je možné len elektronicky. Pripomína to mestská časť na svojom webe. Dotácie je možné poskytnúť právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom.



Dotácie je možné poskytnúť len na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov či podnikania a zamestnanosti. Týkať sa to môže oblastí životného prostredia, vinohradníctva či sociálnej, humanitárnej a charitatívnej oblasti a oblasti zdravotníctva. Rovnako tak oblasti školstva a vzdelávania, kultúry a športu, či vybudovania alebo rekonštrukcie uzamykateľných stanovíšť zberných nádob.



Žiadosť je potrebné podať elektronicky prostredníctvom portálu raca.egrant.sk Bližšie informácie k poskytovaniu dotácií sú súčasťou všeobecne záväzného nariadenia (VZN), ktoré má mestská časť zverejnené na svojom webe. Účinnosť nadobudlo v januári 2024.