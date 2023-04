V Rači začne opäť premávať tzv. zelený taxík určený na odvoz odpadu

Bratislava 9. apríla (TASR) - V bratislavskej Rači začne od 19. apríla opäť premávať tzv. zelený taxík. Určený je na odvoz objemného komunálneho i biologicky rozložiteľného odpadu. Mestská časť sa touto službou snaží predísť tvorbe čiernych skládok rastlinného pôvodu i odkladaniu objemného odpadu na verejných priestranstvách.



"Ideálnym riešením je odviezť a bezplatne odovzdať odpad do Zberného dvoru Pri Šajbách. Avšak tí občania, ktorí túto možnosť nemajú, môžu využiť zelený taxík," konštatuje samospráva.



Služba je určená výhradne pre obyvateľov s trvalým alebo prechodným pobytom v Rači, ktorí sa zapojili do systému množstvového zberu komunálneho odpadu v Bratislave. Pri jednom odvoze je možné odviezť maximálne dva metre kubické odpadu.



Odpad musí byť pripravený na dostupnom mieste pri vstupe na pozemok, pripravený tak, aby nebránil prechodu chodcov a prejazdu vozidiel. Objemný odpad je potrebné rozobrať na čo najmenšie kusy. Biologicky rozložiteľný odpad musí byť pripravený vo vreciach, konáre po oreze zviazané v balíku s dĺžkou konárov do dvoch metrov. Mestská časť zároveň pripomína, že zelený taxík neodváža elektroodpad, stavebný odpad, odpad s obsahom nebezpečných látok či náterové hmoty.



Odvoz prebieha každú stredu od 19. apríla do poslednej novembrovej stredy v roku.