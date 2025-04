V Radimove sa stretli s investorom v súvislosti s veterným parkom

Radimov 17. apríla (TASR) - Stretnutie občanov obce Radimov s investormi v súvislosti so zámerom výstavby veterného parku v katastri obce sa uskutočnilo v stredu (16. 4.) v Radimove v okrese Skalica. Názory boli protichodné a rôzne. Vystúpili tiež aktivisti, ktorí so zámerom nesúhlasia, neboli to však obyvatelia obce. Starostka Kristína Biskupičová naznačila možnosť konania referenda.



Zdôraznila, že stretnutie malo byť podľa uznesenia obecného zastupiteľstva a na základe zákona neverejné najmä pre obyvateľov obce, napriek tomu sa dostavili aj obyvatelia iných miest a obcí. „Zavolala som políciu, ktorá prišla, napokon som súhlasila s tým, aby sa zúčastnili na stretnutí, ak budú v tichosti sedieť a nenarušovať ho,“ skonštatovala pre TASR.



Uviedla tiež, že obecné zastupiteľstvo sa zámerom zaoberalo, a dohodlo podmienky. V prípade realizácie by do obecného rozpočtu pribudlo 2.250.000 eur a do každej domácnosti ročný príspevok na elektrinu vo výške 250 eur. Spoločnosť tiež ponúkla možnosť finančnej podpory kultúrno-športových aktivít v obci počas povoľovacieho procesu. „Nič sme zatiaľ nerozhodli, žiadna zmluva nie je podpísaná,“ vysvetlila.



Z úst aktivistov z iných obcí a miest napokon počas diskusie argumenty proti výstavbe odzneli. Projektový manažér spoločnosti WSB Invest Ján Lacko pre TASR skonštatoval, že aj takáto debata ľudí je súčasťou procesu. Zámer je však podľa neho zatiaľ len vo veľmi skorom štádiu. „Ešte sa nezačalo posudzovanie vplyvov na životné prostredie, zatiaľ sa bavíme v obmedzenom režime,“ zhrnul.



Biskupičová zdôraznila, že situáciu bude riešiť s obecnými poslancami. „Je tu 420 oprávnených voličov, takže ja sa budem snažiť iniciovať to, aby prišli všetci, pokiaľ budú môcť, a nech vyjadria svoj názor v referende,“ uviedla. Projekt predpokladá realizáciu piatich vrtúľ, ktoré by mali byť umiestnené na okraji katastra obce susediaceho s katastrami mesta Holíč a obce Popudinské Močidľany.