V Radole pripravili výstavu Český granát – od ťažby po secesný šperk

Radoľa 20. mája (TASR) – Kysucké múzeum pripravilo v Kaštieli Radoľa výstavu Český granát – od ťažby po secesný šperk. Podľa hovorkyne múzea Alexandry Janigovej prezentuje zbierku Kysučana, vysokoškolského pedagóga a zanieteného geológa Miloša Duraja.



"Vyhľadávaným a ceneným kameňom sa český granát stal už za panovania cisára Rudolfa II. Granátová móda sa vďaka vývozu šperkov do Poľska a Ruska rozšírila po celej Európe. Zásluhu na tejto propagácii mal aj zlatý granátový komplet, ktorý mala na dvornom plese vo Viedni ruská cárovná. Tým sa dostal tento drahý kameň do módy aj na iných panovníckych dvoroch," pripomenula Janigová.



Doplnila, že na výstave môžu návštevníci vidieť šperky z tohto kameňa. "Brošne, hrebene do vlasov, náramky i náhrdelníky, vyznamenania z obdobia secesného slohu z prelomu 19. a 20. storočia, ktorý sa vyznačuje veľkou ornamentálnosťou," dodala hovorkyňa Kysuckého múzea.



Výstava Český granát – od ťažby po secesný šperk je v radoľskom kaštieli sprístupnená do 5. septembra 2021.