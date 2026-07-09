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V Radome sa zrazili dve nákladné vozidlá, škoda presiahla 37.000 eur

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Poľský vodič mal z doposiaľ nezistenej príčiny prejsť do protismeru.

Autor TASR
Svidník 9. júla (TASR) - K zrážke dvoch nákladných vozidiel došlo vo štvrtok dopoludnia v obci Radoma v okrese Svidník. Ako pre TASR uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, 36-ročný poľský vodič mal z doposiaľ nezistenej príčiny prejsť do protismeru, kde narazil do protiidúceho nákladného vozidla, ktoré viedol rovnako 36-ročný vodič zo Slovenska.

Obaja vodiči boli na mieste podrobení dychovým skúškam, ich výsledky boli negatívne. Pri dopravnej nehode vznikla škoda vo výške približne 37.200 eur,“ uviedla Ligdayová.
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