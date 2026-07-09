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V Radome sa zrazili dve nákladné vozidlá, škoda presiahla 37.000 eur
Poľský vodič mal z doposiaľ nezistenej príčiny prejsť do protismeru.
Autor TASR
Svidník 9. júla (TASR) - K zrážke dvoch nákladných vozidiel došlo vo štvrtok dopoludnia v obci Radoma v okrese Svidník. Ako pre TASR uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, 36-ročný poľský vodič mal z doposiaľ nezistenej príčiny prejsť do protismeru, kde narazil do protiidúceho nákladného vozidla, ktoré viedol rovnako 36-ročný vodič zo Slovenska.
„Obaja vodiči boli na mieste podrobení dychovým skúškam, ich výsledky boli negatívne. Pri dopravnej nehode vznikla škoda vo výške približne 37.200 eur,“ uviedla Ligdayová.
„Obaja vodiči boli na mieste podrobení dychovým skúškam, ich výsledky boli negatívne. Pri dopravnej nehode vznikla škoda vo výške približne 37.200 eur,“ uviedla Ligdayová.