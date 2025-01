V Radošovciach verejne prerokovávali zámer výstavby veterného parku

Radošovce 9. januára (TASR) - V obci Radošovce (okres Skalica) prebehlo v stredu (8. 1.) niekoľkohodinové povinné verejné prerokovanie zámeru výstavby Veterného parku Popudinské Močidľany - Radošovce. Zúčastnili sa zástupcovia piatich dotknutých obcí, z ktorých štyri obecné zastupiteľstvá sú aktuálne proti výstavbe. Súkromný investor sa naďalej zaujíma o realizáciu projektu.



Navrhovateľ projektu Ján Lacko zo spoločnosti WSB Invest predstavil projekt aj s benefitmi, ktoré by podľa neho mohol priniesť dotknutým obciam, napríklad v podobe financií. Krajinnú štúdiu obyvateľom priblížil Peter Socháň, výkonný riaditeľ spoločnosti Envis, ktorá je spracovateľom zámeru aj správy o hodnotení. Hovoril napríklad o hlukovej štúdii. "Ukázala, že hluk z dopravy je v okolí cesty omnoho väčší, ako by mohol byť hluk z veterného parku," vysvetlil.



Pozorovaním vtákov na daných územiach sa zaoberala Alžbeta Darolová z Ústavu zoológie Slovenskej akadémie vied. Podľa jej slov nie je časť dotknutého územia vhodná na stavbu veterných elektrární. Spomenula však možné kompenzačné opatrenia, ktoré by investor mohol uskutočniť na zlepšenie situácie.



Vedenie obcí Radošovce, Popudinské Močidľany, Dubovce a Mokrý Háj z okresu Skalica vysvetlili, že poslanci na zasadnutiach obecného zastupiteľstva prijali odmietavé stanovisko k projektu. Medzi dotknuté obce patrí aj Prietržka. V Radošovciach sa minulý rok v danej veci uskutočnilo referendum, ktoré ukázalo, že väčšina obyvateľov s výstavbou nesúhlasí.



Na stretnutí vystúpili niekoľkí obyvatelia, ktorí rozporovali viacero bodov štúdie vrátane jej vierohodnosti, na čo reagoval aj Socháň a samotný investor. Tí garantovali správnosť uvedených faktov či tvrdení. Sú podľa nich založené na reálne uskutočnených meraniach, výskumoch a štúdiách. Spomenuli aj možnosť pripomienkovania či inej formy komunikácie.



Spoločnosť v roku 2024 predložila do procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie správu o hodnotení navrhovanej činnosti. Predpokladané náklady sú v závislosti od prípadných realizovaných variantov od 39 do 54,6 milióna eur.