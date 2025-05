V Radvani sa začína rekonštrukcia chodníka za 640.000 eur

Banská Bystrica 9. mája (TASR) - V banskobystrickej mestskej časti Radvaň-Kráľová sa v týchto dňoch začínajú stavebné práce na rekonštrukcii takmer kilometrového úseku chodníka na Radvanskej ulici, ktorý vedie od základnej školy, popri kaštieli Radvanských, popred materské školy až po križovatku pri hypermarkete. Samospráva na to získala financie z plánu obnovy vo výške 640.000 eur. Pribudnúť by mali aj parkovacie miesta. TASR o tom v piatok informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.



Mesto od pôvodného úmyslu vybudovania samostatnej cyklotrasy upustilo po pripomienkach obyvateľov a občianskej rady. Namiesto toho bude chodník v nevyhovujúcom stave prebudovaný na združený chodník pre peších i cyklistov a samostatná cyklotrasa bude vyznačená na ceste medzi bytovými domami a rýchlostnou cestou R1. Na základe požiadaviek ľudí pri detskom ihrisku vylúčia automobilovú dopravu. Pre motoristov mesto pripravuje v tejto lokalite náhradné parkovacie plochy.



„Pôvodne sme v tomto priestore uvažovali o vytvorení chodníka a oddelenej samostatnej cyklotrasy. Jej realizácia by však mohla nabádať cyklistov jazdiť rýchlejšie, a zároveň by ju mohli využívať aj tranzitní cyklisti. Vzhľadom na to, že ide o vnútroblok s detským ihriskom, kde by hrozil vznik kolízií, po pripomienkach obyvateľov a občianskej rady sme od tohto zámeru upustili. Namiesto toho sme navrhli vybudovanie združeného chodníka pre peších a cyklistov. Na rozdiel od segregovanej cyklotrasy na združenom chodníku má prednosť výlučne chodec a cyklista musí svoju jazdu patrične prispôsobiť peším,“ vysvetlil primátor Ján Nosko.



Nový združený bezbariérový chodník je historicky najväčšou jednorazovou investíciou do rekonštrukcie chodníkov v mestskej časti Radvaň-Kráľová. Jeho povrch bude vyhotovený zo zámkovej dlažby. V priestore pri škôlkach použijú veľkoformátovú dlažbu, keďže v tejto časti sa plánuje v rámci projektu Zelené sídliská vytvoriť Radvanské námestie so zeleňou vrátane komplexnej rekonštrukcie centrálneho ihriska pri Tihányiovskom kaštieli.



„Súčasťou vybudovania združeného chodníka je aj rekonštrukcia vstupov do bytových domov a nové verejné osvetlenie. Zároveň pristúpime k splneniu požiadaviek obyvateľov, ktorí žiadali oplotenie detského ihriska, rekonštrukciu dažďovej kanalizácie, realizáciu vyvýšeného chodníka slúžiaceho ako spomaľovač v úseku, kade prechádzajú autá zásobujúce základnú školu. Návrhy ľudí smerovali aj k tomu, aby bola z vnútrobloku na Radvanskej ulici pri ihrisku vylúčená automobilová doprava, čo sme akceptovali,“ doplnil prvý zástupca primátora Jakub Gajdošík.