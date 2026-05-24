V Rajci spomínali na priemyselnú históriu mesta
Autor TASR
Rajec 24. mája (TASR) - Príbehy závodov a fabrík v Rajci, ich vznik, formovanie i zánik, boli ústrednou témou nedeľného podujatia Priemyselný Rajec. Informovala o tom výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Rajecká dolina Petra Dubeňová.
V centre pozornosti boli príbehy fabrík a závodov v Rajci, ako napríklad Slovena, Považské strojárne, Rajčanka, Rezbár a iné. Od 19. storočia tu vznikali, zažili rozmach, premeny i prechod do nových foriem a zánik. Významným spôsobom formovali desaťročia mesto a pôsobia dodnes. Po ich stopách sa vydali návštevníci historickým autobusom ŠD 11 na komentované prehliadky. Na rínku, mestskom námestí, posilnila atmosféru výstava historických fotografií a remeselný trh. Súčasťou podujatia bol aj kultúrny program a občerstvenie.
„Vytvorili sme priestor, aby sa ľudia, ktorí si ešte pamätajú existenciu a fungovanie tých podnikov, stretli, porozprávali a pospomínali“, skonštatoval primátor Rajca Peter Hanus s tým, že mesto bolo v minulosti najväčším zamestnávateľom obyvateľov z Rajeckej doliny.
Návštevníci mohli do Rajca pricestovať historickým vlakom z Vrútok a Žiliny. Počas jazdy si mohli zakúpiť občerstvenie a lokálne produkty od výrobcov z Rajeckej doliny, ale i brožúru Priemyselný Rajec predstavujúcu jednotlivé podniky a závody, popisy sú doplnené archívnymi i súčasnými fotografiami.
Podujatie pripravila OOCR Rajecká dolina v spolupráci s mestom Rajec a s Klubom železničných modelárov Vrútky.
