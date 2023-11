V Rajeckej doline diskutovali o vodozádržných opatreniach

Fačkov 1. novembra (TASR) - Druhý ročník série workshopov Voda nás spája sa venoval na konci októbra v Rajeckej doline vodozádržným opatreniam. Takmer 150 účastníkov diskutovalo o možnostiach zmiernenia dosahov klimatických extrémov - dlhodobého sucha, prívalových zrážok a následnej erózie pôdy a úbytku vody v krajine. TASR o tom za organizátorov informovala PR manažérka Lenka Puzlíková.



Pripomenula, že do mapovania narušenej krajiny sa zapojili už pred takmer dvomi rokmi odborníci z neziskovej organizácie Kvapka Rajeckej doliny. Vlani predstavili špeciálnu techniku jama - hrádza - jama. Umožňuje kompletne revitalizovať nevyužívané lesné cesty tak, aby do nich zase začala vsakovať zrážková voda, ktorej 80 percent teraz nenávratne odteká. Na tohtoročnom workshope ukázala ďalšie typy opatrení, ktoré pomáhajú zlepšiť vsakovanie vody, znižujú eróziu pôdy, prispievajú k obnove zásob podzemnej vody a pritom nemusia nutne znamenať zánik lesnej cesty, doplnila.



Ukážky infiltračných opatrení v rôznych prostrediach si pozreli zástupcovia lesníkov, vodohospodárov, rybárov, akademikov, pracovníkov okresných a krajských úradov, ale aj miestnych samospráv. "Vďaka spolupráci s Lesmi SR sme mohli na lesnej pôde poškodenej presunom ťažkej techniky po kôrovcovej kalamite ukázať ďalšie metódy ošetrenia pôdy dvadsaťtonovým bagrom," uviedol Jan Husák, jeden z hlavných organizátorov workshopu za neziskovú organizáciu Kvapka Rajeckej doliny.



Ukážky sprevádzal výklad priekopníka infiltračných opatrení na Slovensku Štefana Vaľa a Miroslava Kubína, zakladateľa odbornej platformy Aquainova, ktorá sa inovatívnym opatreniam venuje v Česku. Od minulého roka sa platforma Aquainova venuje aj zachovaniu prirodzeného kolobehu vody v Rajeckej doline.



Kubín podotkol, že ťažkou technikou je možné opraviť to, čo bolo ťažkou technikou zničené. "Máme za sebou desiatky revitalizácií, mapovaní defektov a návrhov opatrení na lesnej pôde nielen v Česku, ale aj na Slovensku. Oceňujeme, že v Rajeckej doline je vôľa s príčinami zvýšeného sucha a prívalových povodní niečo robiť. Spolupráca je nutná, pretože klíma sa mení rýchlejšie, ako sa jej ľudia stačia prispôsobovať. Voda nám totiž počas dažďov zbytočne odteká bez ďalšieho úžitku," zdôraznil.