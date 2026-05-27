V Rajeckých Tepliciach si pripomenú 84. výročie operácie Anthropoid
Autor TASR
Rajecké Teplice 27. mája (TASR) - Občianske združenie (OZ) Múzeum a pamätník Jozefa Gabčíka pripravuje na piatok 29. mája v Rajeckých Tepliciach spomienkový večer s názvom Malé podujatie veľkej odvahy. Ako informoval riaditeľ OZ Miroslav Bellan, akcia je organizovaná pri príležitosti 84. výročia operácie Anthropoid a tiež prvého výročia otvorenia pamätnej izby Jozefa Gabčíka v Poluvsí.
Na úvod podujatia premietnu dokumentárny film Atentát na Heydricha - príbeh Jozefa Gabčíka a Jana Kubiša. „Privítame medzi nami vzácnych hostí a priateľov, ktorí po premietnutí filmu budú odpovedať na otázky návštevníkov k operácii Anthropoid a k mladosti či prostrediu, v ktorom Jozef Gabčík vyrastal,“ priblížil Bellan.
Pozvanie prijala samotná autorka dokumentárneho filmu Veronika Homolová Tóthová, ale aj zástupca veliteľa Síl pre špeciálne operácie Dušan Košút. „Do diskusie sa zapojí aj historik Martin Posch, ktorý v súčasnej dobe pripravuje do vydania knihu o Jozefovi Gabčíkovi. No a diskutovať bude aj regionálna historička Soňa Vanovčanová, autorka expozície Malej izby veľkej odvahy, ktorú sme v Poluvsí otvorili takto pred rokom,“ dodal Bellan.
Atentát na Heydricha spáchali 27. mája 1942 v Prahe Slovák Jozef Gabčík s Čechom Janom Kubišom. Odstránenie vysokopostaveného nacistického pohlavára počas okupačného režimu v Čechách a na Morave pokladajú historici za najväčší protinacistický odbojový čin v Európe. Na príprave operácie Anthropoid sa okrem Gabčíka a Kubiša podieľali i ďalší parašutisti. Po atentáte nasledovala v Protektoráte Čechy a Morava heydrichiáda - teror a masové popravy, ktoré vyvrcholili v júni 1942 vyhladením českých obcí Lidice a Ležáky nemeckou armádou.
