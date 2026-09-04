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V Rajeckých Tepliciach sú dvaja nezávislí kandidáti na primátora
Vyzývateľkou súčasného 31-ročného primátora Ambróza Hájnika bude 61-ročná štátna zamestnankyňa Katarína Hollá.
Autor TASR
Rajecké Teplice 4. septembra (TASR) - Na primátora mesta Rajecké Teplice v okrese Žilina kandidujú v jesenných voľbách dvaja nezávislí kandidáti. Vyzývateľkou súčasného 31-ročného primátora Ambróza Hájnika bude 61-ročná štátna zamestnankyňa Katarína Hollá. Zoznam zaregistrovaných kandidátov zverejnila samospráva na svojom webe.
O post poslanca v deväťčlennom mestskom zastupiteľstve sa uchádza 21 kandidátov, pričom 14 z nich sú nezávislými kandidátmi. Najstarší kandidát má 62, najmladší 29 rokov. Medzi kandidátmi sú štyri ženy, obhájiť poslanecký mandát sa pokúsi sedem z deviatich súčasných poslancov. Obyvatelia Rajeckých Teplíc budú voliť v dvoch volebných obvodoch, v prvom zvolia siedmich poslancov a v druhom dvoch poslancov.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.
O post poslanca v deväťčlennom mestskom zastupiteľstve sa uchádza 21 kandidátov, pričom 14 z nich sú nezávislými kandidátmi. Najstarší kandidát má 62, najmladší 29 rokov. Medzi kandidátmi sú štyri ženy, obhájiť poslanecký mandát sa pokúsi sedem z deviatich súčasných poslancov. Obyvatelia Rajeckých Teplíc budú voliť v dvoch volebných obvodoch, v prvom zvolia siedmich poslancov a v druhom dvoch poslancov.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.