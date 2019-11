V Rákociho paláci si výstavou pripomenú 30. výročie Nežnej revolúcie

Prešov 6. novembra (TASR) - Nová výstava Krajského múzea v Prešove mapuje novembrové udalosti roku 1989 z pohľadu Prešovčanov. Autentické fotografie zachytávajú emócie ľudí, udalosti a atmosféru pádu komunistického režimu. Výstava je venovaná 30. výročiu Nežnej revolúcie. TASR o tom informoval Rastislav Žitný z múzea.



Autormi fotografií sú Dionýz Dugas, Dušan Guzi, Peter Kalenský a Viktor Zamborský. Ide o reprízu výstavy pod názvom Príčiny, argumenty, premeny, ktorá bola otvorená 20. marca 1990 o 15.00 h vo výstavnej sieni vtedajšej Galérie výtvarných umení v budove Kolégia.



"Keď otvárame reprízu tejto historickej výstavy po 30 rokoch, vidíme pôvodné, dobre zachované čiernobiele fotografie, spracované náročným mokrým procesom v tmavej komore, ktoré majú už nielen dokumentárnu, ale aj historickú hodnotu," prezradil fotograf a jeden z autorov výstavy Dionýz Dugas.



Pôvodné fotografie sú inštalované na symbolických 30 paneloch. Podľa Dugasa bola fotografia v tej dobe vyhradená len pre malú skupinu odborníkov, v súčasnosti je však masovým dokumentárnym i výtvarným prejavom.



"Napriek tomu, že sa zmenil svet a technika, aj dnes vznikajú kvalitné fotografie, ktoré sa v bližšom či vzdialenejšom čase určite stanú dokumentmi svojej doby tak ako tie na dnešnej výstave,“ vysvetlil Dugas.



Ako ďalej povedal, Nežnej revolúcii trvalo celý týždeň, kým dorazila do Prešova. Napriek tomu, že na fakultách to vrelo, navonok preniklo len málo informácií, k čomu výrazne prispelo najmä vedenie vtedajšieho okresný výbor Komunistickej strany Slovenska. Neostávalo teda nič iné, iba sledovať v masmédiách, ako to vyzerá inde.



"Keď sme sa už začali takmer strachovať, či túžobne očakávaná revolúcia neuviazne na ceste k nám, došlo v piatok 24. novembra na poludnie k prvému protestnému sprievodu študentov a učiteľov vysokých škôl," dodáva Dugas.



Slávnostné otvorenie prezentácie fotografií sa uskutoční vo štvrtok (7. 11.) o 16.00 h v priestoroch Rákociho paláca. Výstava Príčiny, argumenty, premeny po 30 rokoch potrvá do 19. januára 2020. V rámci tradičného podujatia Čaj o piatej u Rákociho, ktoré sa uskutoční 20. novembra, múzeum pripravilo aj besedu s aktívnymi účastníkmi novembrových udalostí v Prešove.