V rámci akcie Maximus zadržali drogového dílera z okresu Galanta
Autor TASR
Trnava/Galanta 21. novembra (TASR) - Policajti zadržali v rámci akcie Maximus na začiatku tohto týždňa drogového dílera z okresu Galanta. Čelí obvineniu zo zločinu neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou látkou a psychotropnou látkou. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave o tom informovalo na sociálnej sieti.
„Podľa doposiaľ zabezpečenej dôkaznej situácie si obvinený opakovane zadovažoval metamfetamín, ktorý aj prechovával u seba doma. Následne ho autom roznášal drobným odberateľom po celom okrese,“ priblížila polícia.
V rámci osobnej prehliadky, prehliadky motorového vozidla a domovej prehliadky zaistili sklenenú fľašku, igelitové vrecko aj cigaretové krabičky s bielou kryštalickou látkou.
„Predbežná expertíza potvrdila, že ide o metamfetamín, tzv. pervitín v množstve, ktoré zodpovedá väčšiemu rozsahu psychotropnej látky. Zadržané bolo aj jeho vozidlo,“ dodala polícia.
Vyšetrovateľ spracoval podnet na väzobné stíhanie obvineného. V prípade preukázania viny mu hrozí trest odňatia slobody v trvaní sedem až 15 rokov.
