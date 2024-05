V rámci bezplatnej prevencie UNLP Košice odhalili aj závažné diagnózy

Košice 9. mája (TASR) - Aj závažné diagnózy odhalili zdravotníci v rámci utorkovej (7. 5.) bezplatnej prevencie, ktorú zorganizovala košická Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura pri príležitosti svojho 100. výročia. Ako spresnila vedúca komunikačného odboru nemocnice Ladislava Šustová, išlo o zvýšené hodnoty vnútroočného tlaku či podozrivé znamienka.



Podujatie Deň zdravia s UNLP sa konalo v obchodnom centre na Moldavskej ceste v Košiciach. Vyše 30 lekárov, sestier a ďalších zdravotníkov UNLP na jednom mieste preventívne vyšetrilo a odborne poradilo stovkám návštevníkov. Najväčšia bezplatná prevencia zdravia v dejinách tejto nemocnice bola podľa Šustovej mimoriadne úspešná.



"Našou snahou je ísť čo najbližšie k pacientom a vytvoriť im príjemný a trochu netradičný prvý kontakt. Naši profesionáli v rôznych oblastiach prezentovali svoje pracoviská, teda po takomto prvom kontakte sa pacient v prípade odhalenia problému mohol priamo objednať do niektorej z našich špecializovaných ambulancií," uviedol riaditeľ UNLP Ľuboslav Beňa. Ako pripomenul, prevencia je zadarmo, no liečba môže byť finančne náročná. "Prišli aj takí, ktorí sa preventívnej návšteve lekára z akéhokoľvek dôvodu bránia, a to bolo naším hlavným cieľom," dodal.



Záujemci absolvovali rôzne vyšetrenia, ktorých výsledky mohli poukázať na možný problém. "Pri meraniach vnútroočného tlaku v rámci prevencie zeleného zákalu (glaukómu) sme namerali zvýšené hodnoty u siedmich ľudí, ktorým som odporučil ďalšie špecializované očné vyšetrenia potrebné na to, aby sme diagnózu mohli vylúčiť. Pri rozvinutí tohto ochorenia totiž hrozí slepota," povedal Jozef Szilasi z očnej kliniky.



V rámci vyšetrenia znamienok zas objavili dva prípady s podozrením na malígny melanóm.



Najväčší záujem prejavili návštevníci o merania telesného tuku. Okrem iného zdravotníci poskytovali aj informácie o očkovaní proti HPV vírusu, o ošetrení rôznych druhov poranení či správnych postupoch po uhryznutí zvieraťom, ale aj o inkontinencii. Nechýbala ani inštruktáž k samovyšetreniu prsníkov či semenníkov. S ortopédmi zas mohli záujemcovia konzultovať, čo ich čaká v prípade výmeny bedrového či kolenného kĺbu.



Preventívnu akciu doplnila výstava prác psychiatrických pacientov a pacientov s neurologickými ochoreniami, ktoré tvoria počas svojej liečby, ako aj výstava historických fotografií nemocnice či vzácna prvá operačná kniha z roku 1919. Výstavy v obchodnom centre budú k dispozícii do 19. mája.