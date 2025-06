V rámci charitatívnej Misie 13 vyzbierali cyklokuriéri 11.280 eur

Bratislava 13. júna (TASR) - Osobnosti opäť ako „kuriéri“ brázdili ulice Bratislavy na bicykloch v rámci charitatívnej akcie Misia 13. V rámci štvrtkovej (12. 6.) jazdy vyzbierali 11.280 eur. Financie budú použité na nákup zdravotných pomôcok pre 13 detí v 12 rodinách v rámci celého Slovenska.



„Každý rok sa prekonávame, každý rok zvyšujeme latku a vybicyklovanú sumu. Aj v tomto roku pomôžeme deťom z celého Slovenska. Je úžasné pozorovať takú veľkú skupinu osobností kultúrneho, športového a vedeckého života, ako bojujú za každé euro pre deti so zdravotným hendikepom,“ hovorí spoluzakladateľka projektu Monika Kozelová.



Do akcie sa tento rok zapojilo 28 známych osobností. Boli medzi vedec, módny návrhár, herci, kapela, raperi, sochárka, moderátori, bývalá riaditeľka Miss Slovensko, paralympionička, plavkyňa, filantrop, detský chirurg a modelka. Zmenili sa na špeciálnych cyklokuriérov, ktorých si mohli ľudia objednať, aby im osobne doručili certifikát s originálnou kresbou nedávno zosnulého umelca Petra Stankoviča. Každý certifikát zároveň predstavoval finančný príspevok na pomoc deťom s ťažkým zdravotným znevýhodnením. Podľa organizátorov tak do ulíc opäť priniesli emócie, ľudskosť a dávku solidarity.



Pomôcť môžu aj záujemcovia mimo Bratislavy, a to poslaním dobrovoľného príspevku, minimálne 12 eur.