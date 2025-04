V rámci cyklu Dotyky s vedou ponúknu stretnutie s I. Šišolákovou

Banská Bystrica 6. apríla (TASR) - Aprílové stretnutie v rámci cyklu Dotyky s vedou, ktoré organizuje Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici (ŠVK BB), predstaví vedkyňu Ivanu Šišolákovú. PR manažérka knižnice Soňa Šóky informovala, že stretnutie sa uskutoční v stredu 9. apríla o 16.00 h v Spoločenskej sále ŠVK BB.



Šišoláková získala v roku 2023 ocenenie Vedec roka Slovenskej republiky v kategórii Mladá vedecká pracovníčka. Je docentkou na katedre fyzikálnej chémie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, od minulého roka pôsobí aj ako vedúca katedry.



Jej výskum je zameraný na vývoj neenzymatických elektrochemických senzorov na diagnostiku vírusových a civilizačných ochorení, ktoré spolu so softvérovou aplikáciou predstavujú komplexné riešenie samotestovania pacientov. Je autorkou alebo spoluautorkou viacerých odborných publikácií, zúčastnila sa na niekoľkých zahraničných výskumných pobytoch a mnohých zahraničných vedeckých konferenciách.



„Napriek mnohým zahraničným kontaktom a spoluprácam sa rozhodla budovať svoju vedeckú kariéru na Slovensku. Kontakty získané počas zahraničných pobytov využila na vytvorenie medzinárodného konzorcia, ktorého sa stala líderkou a ktoré sa v spolupráci so súkromným sektorom zapojilo v roku 2023 do výzvy Science for Peace and Security Program vyhlásenej organizáciou NATO,“ dodala Šóky.