V rámci Dobrého trhu sa uskutoční podujatie Sadnime si spolu
Občianske združenie Proti prúdu pomáha ľuďom bez domova dostať sa z ulice alebo z nevyhovujúcich životných podmienok a získať bezpečný domov.
Autor TASR
Bratislava 20. septembra (TASR) - V rámci sobotnej akcie Dobrý trh sa v Bratislave uskutoční podujatie „Sadnime si spolu“. Prebiehať bude od 16.00 do 18.00 h na Lýcejnej ulici. Jeho cieľom je ukázať, že rozhovor, spoločné chvíle a dobré jedlo stierajú rozdiely medzi ľuďmi rovnako ako súčasná zhoršujúca sa dostupnosť bývania. TASR o tom informoval mediálny tím občianskeho združenia (OZ) Proti prúdu.
„Okrem nízkopríjmových osôb a domácností, čoraz viac postihuje mladých ľudí do 35 rokov, mladé rodiny, zdravotne znevýhodnených či seniorov,“ priblížili zo združenia. Prostredníctvom komunitného stretnutia pri spoločnom stole by verejnosti chceli priblížiť tému bezdomovectva a pozitívnu zmenu, ktorú do životov ľudí z ulice a ľudí v nevyhovujúcich bytových podmienkach dokáže priniesť dostupné nájomné bývanie. Doplnili, že okrem búrania mýtov o ľuďoch bez domova tak chcú podporiť spoločenský dialóg.
Občianske združenie Proti prúdu pomáha ľuďom bez domova dostať sa z ulice alebo z nevyhovujúcich životných podmienok a získať bezpečný domov. Podľa združenia chýbajú však systémové riešenia, najmä dostupné bývanie. „Väčšina ľudí bez domova na komerčný prenájom nikdy nedosiahne. Ich jedinou šancou na dôstojné bývanie sú sociálne nájomné byty. Tých je však na Slovensku kritický nedostatok,“ zdôraznila riaditeľka OZ Nina Beňová.
V súčasnosti na nájomný byt v Bratislave podľa mesta stále čaká približne 300 ľudí a na náhradné nájomné byty približne 400. Nedostatok nájomných bytov ohrozuje podľa združenia aj seniorov a ľudí so zdravotným postihnutím. Mesto Bratislava eviduje iba 18 bezbariérových bytov. Zo štatistík Eurostatu tiež vyplýva, že v roku 2024 bolo takmer 80 percent mladých ľudí po skončení strednej či vysokej školy nútených bývať s rodičmi.
„Naším dlhodobým cieľom je vedieť ponúknuť nájomné bývanie všetkým predajcom Nota Bene, ktorí ho potrebujú. Z tohto pohľadu by sme radi prostredníctvom sociálnej nájomnej agentúry za týmto účelom disponovali aspoň 50 - 60 bytmi. Aktuálne ich máme v správe 26. Do konca tohto roka by sme radi získali pre našich klientov aspoň ďalších päť,“ dodala Beňová.
