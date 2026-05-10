V rámci Dobrého trhu sa v hlavnom meste uskutoční aj Fotomaratón
Autor TASR
Bratislava 10. mája (TASR) - Súčasťou podujatia Dobrý trh na Panenskej ulici v hlavnom meste bude v sobotu 16. mája Fotomaratón Bratislava. Sprevádzať ho bude aj verejná výstava fotografií pod názvom „Zaves fotku“. Informovali o tom organizátori podujatia z Klubu dobrej fotografie.
„Chceli sme vytvoriť podujatie, ktoré nebude len súťažou, ale skutočným stretnutím fotografov, kreatívnych ľudí a verejnosti. Fotografia má obrovskú silu spájať ľudí a práve to chceme v Bratislave opäť zažiť,“ povedal predseda Klubu dobrej fotografie Rudolf Baranovič.
Fotomaratón Bratislava 2026 bude postavený na jednoduchom princípe „1 deň, 6 hodín fotografovania, 10 tém, celé mesto ako priestor pre tvorbu“. Účastníci dostanú zadania priamo na mieste a počas dňa budú fotografovať v uliciach Bratislavy. Fotografie sa budú následne odovzdávať online do polnoci v deň akcie. „Podujatie je otvorené amatérom, študentom fotografie aj profesionálnym fotografom,“ dodal Baranovič.
Registrácia na Fotomaratón Bratislava 2026 aj projekt Zaves fotku je už otvorená na webe podujatia.
