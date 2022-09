V rámci DOD si môžu návštevníci Prešova pozrieť cestársku techniku

Prešov 9. septembra (TASR) - Výstava a prezentácia cestárskej techniky, ako aj kultúrny program je súčasťou piatkového Dňa otvorených dverí (DOD) Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK). Koná sa v rámci 25. ročníka Dní slovenských cestárov, ktoré od štvrtka (8. 9.) do piatka v Prešove organizuje Slovenská cestná spoločnosť.



Program DOD sa koná na priestranstve pred Tatran handball arénou v Prešove. Jeho súčasťou je i odovzdanie do užívania novej techniky financovanej zo zdrojov PSK za viac ako milión eur. "Pôjde napríklad o georadar na lokalizáciu potrubí, univerzálny traktor, ktorý pomôže pri údržbe cyklochodníkov, i rýpadlo na čistenie priekop a zasahovanie pri povodniach," priblížila hovorkyňa PSK Daša Jeleňová.



Na programe je i vystúpenie hudobno-zábavnej skupiny Drišľak, výstava a prezentácia cestárskej techniky a vyhodnotenie ankety o najkrajšiu cestu a najkrajší most.