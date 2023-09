V rámci Európskeho týždňa mobility pripravil Lučenec viacero podujatí

Lučenec 14. septembra (TASR) – Mesto Lučenec v spolupráci s ďalšími partnermi pripravilo v rámci Európskeho týždňa mobility viacero podujatí. Témou aktuálneho ročníka kampane je heslo Šetri energiu, v Lučenci sa tento rok uskutoční nočný beh i viaceré aktivity zamerané na cyklistickú dopravu a cykloturistiku. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Michaela Baboľová.



"Aktivity, ktoré pripravuje mesto Lučenec aj v spolupráci s niekoľkými partnermi, obyvateľom a návštevníkom priblížia, aké výhody tieto spôsoby dopravy prinášajú. Ide napríklad o zníženie zaťaženia ciest a križovatiek autami, zlepšenie kvality ovzdušia a samozrejme aj svojho zdravia," uviedla primátorka Lučenca Alexandra Pivková.



Európsky týždeň mobility sa v Lučenci začne v nedeľu (17. 9.) v poradí už šiestym ročníkom podujatia Lučenec na bicykli, ktoré samospráva organizuje v spolupráci s občianskym združením (OZ) Mesto na bicykli. Akcia je určená pre rekreačných cyklistov, ktorí budú mať možnosť spoznať menej známe zákutia mesta.



"Tak, ako po iné roky, aj teraz je pripravená nenáročná trať v dĺžke približne 15 kilometrov, ktorú zvládnu malí i veľkí cyklisti. Účastníci sa môžu opäť tešiť na zaujímavé miesta zastávok, ktoré si budú značiť do hracej mapy," priblížilo OZ Mesto na bicykli s tým, že súčasťou podujatia budú i sprievodné aktivity.



V pondelok (18. 9.) sa do európskej kampane, podporujúcej aktívne spôsoby dopravy, zapoja i žiaci z lučeneckých škôl, ktorým mesto zapožičia zdieľané bicykle. Mládeži budú vysvetlené výhody a pravidlá cyklistickej dopravy v meste, do akcie sa zapoja i deti z materských škôl na odrážadlách.



Súčasťou série aktivít bude aj tretí ročník Nočného behu mestom Lučenec, ktorý sa uskutoční v piatok (22. 9.) vo večerných hodinách. Trať s dĺžkou 4,5 kilometra bude začínať i končiť pred tunajšou synagógou, na podujatí sa očakáva účasť približne 300 pretekárov zo Slovenska i Maďarska.



Európsky týždeň mobility v Lučenci ukončí v sobotu (23. 9.) cykloturistika do susedného Maďarska. Samospráva spolu s OZ Novohrad a mestským informačným centrom pripravila výlet k jazeru Velence určený pre cyklistov i peších, turistov sem z Lučenca dopraví autobus.



"Jazero Velence je obľúbeným cieľom cyklistov. Pri zdolávaní prevažne rovinatej trasy dlhej približne 30 kilometrov môžete obdivovať flóru a faunu jazera, plné prekvapení sú však aj okolité dedinky, v ktorých sa oplatí zastaviť," priblížila samospráva.