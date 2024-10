V rámci iniciatívy prešli ľudia viac ako 16 miliónov krokov

Prešov/Košice 10. októbra (TASR) - Počas Európskeho týždňa mobility (ETM) dosiahli východniari rekordný počet krokov v rámci iniciatívy 10.000 Pre zdravie. Spoločne prešli vyše 16 miliónov krokov. Zvýšil sa záujem o dopravné karty, ktoré kraje vydávali bezplatne. TASR o tom informovala hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Daša Jeleňová.



Košický a Prešovský samosprávny kraj v spolupráci s IDS Východ sa počas ETM aktívne zapojili do propagácie udržateľnej dopravy a zdravého životného štýlu. Pre verejnosť pripravili aktivity na podporu autobusovej dopravy, pešej chôdze a cyklistiky.



"V Rožňave, Spišskej Novej Vsi a Košiciach sme počas cykloservisu bezplatne opravili stovky bicyklov a cyklisti si mohli vychutnať zdravé raňajky. Pre peších sme opäť pripravili iniciatívu 10.000 PRE ZDRAVIE, do ktorej sa zapojilo rekordných 206 účastníkov. Tí spolu prešli vyše 16 miliónov krokov. Tento rok sme v našom kraji počas jedného týždňa vydali bezplatne ešte viac dopravných kariet ako vlani, bolo ich dokopy 2960," uviedol predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka.



Tento rok sa do iniciatívy zapojilo rekordných 206 účastníkov - 104 z Prešovského a 102 z Košického kraja. Obyvatelia PSK dosiahli celkovo 8.280.790 krokov, obyvatelia KSK 8.027.442 krokov, čo spolu za východné Slovensko tvorí rekordných 16.308.232 krokov. Podmienkou bolo počas ETM (16. – 22. 9. 2024) urobiť denne aspoň 10.000 krokov, zaznamenať ich v mobilnej aplikácii a zaregistrovať sa do súťaže.



Cestujúci prejavili veľký záujem aj o dopravné karty, ktoré i tento rok vydávali kraje bezplatne. "Počas leta sme v regionálnej autobusovej doprave zaviedli zónovú tarifu s novými predplatnými a prestupnými lístkami, ktoré sú viazané na dopravné karty. Aj preto sme cestujúcim v Prešovskom kraji ponúkli benefit - možnosť získať dopravnú kartu počas šiestich týždňov úplne zdarma. Konkrétne od polovice augusta až do konca septembra. Celkovo sme vydali viac než 15.100 dopravných kariet, pričom hodnota jednej karty je asi šesť eur. To znamená, že cestujúci spolu ušetrili zhruba 90.600 eur," povedal predseda PSK Milan Majerský s tým, že počas Európskeho týždňa mobility odmenili aj cyklistov na cykloraňajkách.



Košický samosprávny kraj tento rok vydal bezplatne 2960 dopravných kariet, čo je o 591 kariet viac ako minulý rok.