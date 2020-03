V rámci iniciatívy Rozdaj sa dostali rodiny potraviny a drogériu

Prešov 31. marca (TASR) - Viceprimátor Prešova a štyria mestskí poslanci pokračujú s roznášaním potravín a drogérie pre ľudí, ktorí majú v týchto dňoch problém zabezpečiť si základné výrobky dennej spotreby. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Tomek.



Iniciatíva s názvom Rozdaj sa! vznikla podľa jeho slov v Prešove minulý týždeň. Je zameraná na pomoc osamelým seniorom a matkám s deťmi, pre ktoré je zabezpečenie základných potrieb náročné, obzvlášť počas tejto mimoriadnej situácie spojenej s hrozbou šírenia ochorenia COVID-19.



Za myšlienkou stojí prešovský viceprimátor Vladimír Feľbaba spolu s mestskými poslancami Lukášom Anderkom, Jozefom Demčákom, Martinom Kovalčíkom a Martinom Lukáčom. Zároveň však zdôrazňujú, že ide o jednu z mnohých foriem pomoci, ktoré v rámci mesta zastrešujú aj iné organizácie či inštitúcie.



"Vieme, že na území nášho mesta je viacero dobrovoľných iniciatív, ktoré ľuďom pomáhajú a vážime si ich. My sme sa rozhodli tiež pomôcť, a to takouto formou," uviedol Feľbaba.



V pondelok (30. 3.) navštívili štyri prešovské rodiny, medzi ktoré rozdelili potraviny a čistiace prostriedky v hodnote 150 eur. V dvoch prípadoch pomohli osamelým matkám, ktoré samy vychovávajú viacero detí. Ich ďalšia zastávka bola u osamelej seniorky, ktorá je ťažko zdravotne postihnutá. Nákup dostala aj viacčlenná rodina žijúca v zložitých sociálnych podmienkach.



Viceprimátor a mestskí poslanci nákup zaplatili zo svojich poslaneckých odmien, pričom v tejto aktivite chcú pokračovať vždy dvakrát do týždňa a pomôcť tak ďalším rodinám. Podľa Tomeka týmto spôsobom chcú vyslať signál aj pre ďalších poslancov, starostov a primátorov z okolitých samospráv, aby taktiež pomohli ťažko skúšaným rodinám vo svojich obciach alebo mestách.