< sekcia Regióny
V rámci Jesenného topánkobrania vyzbierali vyše 700 párov topánok
Zbierku s cieľom pripraviť sa na chladné mesiace spustili 3. novembra, pričom mala trvať päť dní.
Autor TASR
Košice 27. novembra (TASR) - Viac ako 700 párov topánok sa vyzbieralo v rámci dobročinnej zbierky Jesenné topánkobranie. Poputovali charitatívnym organizáciám, ktoré pomáhajú ľuďom bez domova a rodinám v ťažkej životnej situácii. Pre TASR to uviedol primátor Košíc Jaroslav Polaček. Zbierku organizoval magistrát mesta.
Topánky sú určené pre Charitný dom sv. Alžbety v Košiciach a neziskovú organizáciu Oáza - Nádej pre nový život v Bernátovciach, kde ich odovzdali vo štvrtok. „Ak je pomoc priama a adresovaná tým, ktorí ju potrebujú, je dávaná dvakrát. Nielen jedlo, ale aj teplo sú základné atribúty toho, aby ľudia, ktorým chýba to, čo je pre nás bežné, boli aspoň o trochu spokojnejší,“ povedal Polaček.
Zbierku s cieľom pripraviť sa na chladné mesiace spustili 3. novembra, pričom mala trvať päť dní. Pre veľký záujem ju napokon predĺžili do 14. novembra. Verejnosť v rámci nej mohla na magistrát nosiť prechodné a zimné topánky pre dospelých a deti, ale aj plachty, deky či uteráky.
Topánky sú určené pre Charitný dom sv. Alžbety v Košiciach a neziskovú organizáciu Oáza - Nádej pre nový život v Bernátovciach, kde ich odovzdali vo štvrtok. „Ak je pomoc priama a adresovaná tým, ktorí ju potrebujú, je dávaná dvakrát. Nielen jedlo, ale aj teplo sú základné atribúty toho, aby ľudia, ktorým chýba to, čo je pre nás bežné, boli aspoň o trochu spokojnejší,“ povedal Polaček.
Zbierku s cieľom pripraviť sa na chladné mesiace spustili 3. novembra, pričom mala trvať päť dní. Pre veľký záujem ju napokon predĺžili do 14. novembra. Verejnosť v rámci nej mohla na magistrát nosiť prechodné a zimné topánky pre dospelých a deti, ale aj plachty, deky či uteráky.