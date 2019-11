V rámci jesennej výsadby pribudne v Prešove viac ako 15.000 kvetov

Prešov 8. novembra (TASR) – V prešovských záhonoch pribudne viac ako 15.000 rôznych kvetov, ktoré rozkvitnú v jarných mesiacoch. Mesto začalo v týchto dňoch s jesennou výsadbou. TASR o tom informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová.



"Jesenná výsadba kvetov je v Prešove v plnom prúde, a to nielen v centre mesta, ale aj na jednotlivých sídliskách. Z pestrofarebných kvetov sa Prešovčania budú môcť tešiť už v prvých jarných mesiacoch," uviedla Šitárová.



Ako povedala, prostredníctvom dodávateľskej spoločnosti bude v kvetinových záhonoch a kvetináčoch vysadených 7650 kusov cibuľovín, medzi ktorými budú najmä tulipány bielej, bieloružovej, ružovej, červenej, marhuľovej, fialovej, svetlofialovej či cyklámenovej farby.



"Vysadené budú nielen tulipány s jednoduchými kvetmi, ale aj so špicatými okvetnými lupienkami či s rozstrapkanými okrajmi kvetov. Pribudnú k nim aj narcisy, cesnačky, modravky, šafrány a viac ako 7300 sirôtok bielej, žltej, oranžovej, svetlomodrej a bordovej farby," doplnila Šitárová.



Kvety na jar vykvitnú v záhonoch nielen v centre mesta na Hlavnej ulici a na Námestí legionárov, ale aj na Levočskej ulici. Vysadzujú sa aj do kvetináčov pri železničnej stanici, na Námestí mieru či pri Opále. Po štvrtý raz zakvitnú farebné kvetinové záhony aj v trávnikoch v každej zo siedmich prešovských mestských častí.