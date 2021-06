V rámci kampane Legendarium rodiny s deťmi spoznajú zaujímavé miesta

Prešov 24. júna (TASR) - Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Severovýchod Slovenska prichádza aj počas tohto roka s letnou kampaňou Legendarium, ktorá je určená pre rodiny s deťmi. Potrvá od 25. júna do 12. septembra. Ako TASR informoval František Baláž z KOCR Severovýchod Slovenska, návštevníkov Prešovského kraja čakajú počas leta nové lokality i zaujímavé miesta.



"Legendarium má tento rok prívlastok Denník dobrodruha. Do tohto denníka môžu súťažiaci lepiť nálepky, ktoré nájdu voľne dostupné v prírode a taktiež zbierať pečiatky nachádzajúce sa v kultúrnych inštitúciách Prešovského samosprávneho kraja, športovo-zábavných centrách či galériách," vysvetľuje systém súťaže výkonný riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska Martin Janoško.



Koncept súťaže je rozdelený na dve časti – hľadanie nálepiek a zbieranie pečiatok. Návštevníci Prešovského kraja nájdu nálepky legiend v nových lokalitách, ako napríklad Vrch Šafranovka, Chata Plesnivec či Tri Studničky v Poloninách. Nálepky sú umiestnené v trezoroch, ktoré je možné odomknúť len prostredníctvom špecifického kódu. Ten nájdu súťažiaci v spomínanom Denníku dobrodruha. Druhá časť pozostáva zo zbierania pečiatok, pre ktoré sú v denníku vyhradené špeciálne miesta. Celkovo 37 druhov unikátnych pečiatok sa nachádza v 53 lokalitách v Prešovskom kraji.



"Aj v tomto ročníku súťaže platí, že čím viac nálepiek a pečiatok súťažiaci získa, tým má väčšiu šancu na výhru v záverečnom žrebovaní, pretože každá nálepka a pečiatka predstavuje jeden hlas v záverečnom žrebovaní. Súťažiaci tak spolu môžu nazbierať až 52 hlasov za 15 nálepiek a 37 pečiatok," dopĺňa Janoško.



Súťažiaci si môžu Denník dobrodruha bezplatne zadovážiť na miestach, kde sa vydávajú pečiatky. V denníku dobrodruha nájdu úryvky z rozprávok o nových legendách Kráľovi Matejovi, divožienke Liane či Mníchovi Aurelovi, ale tiež tipy na ďalšie výlety v okolí, hlavolamy, maľovanky a miesto pre vlastné popisy zážitkov z cestovania po Prešovskom kraji. Kompletný zoznam miest s pečiatkami a nálepkami je uvedený na webstránke www.legendarium.info.



"V minulom roku sa do záverečného žrebovania zapojilo 1349 súťažiacich, čo je rekord spomedzi všetkých ročníkov. Súdiac podľa súťažných ústrižkov a pečiatok, iba títo dobrodruhovia navštívili vybrané lokality spolu 22.059 razy," dodáva na záver Janoško.



Aktivita je realizovaná s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby SR.