V rámci koledníckej akcie Dobrá novina vyzbierali vyše 804.000 eur

Bratislava 5. apríla (TASR) - Do celoslovenskej koledníckej akcie Dobrá novina sa od 24. decembra 2021 do 6. januára zapojilo 849 obcí po celom Slovensku, v ktorých celkovo 6501 koledníkov v 641 skupinách navštívilo spolu 9601 domácností. Konečný výsledok vianočnej zbierky predstavuje k 31. marcu sumu 804.001,41 eura. TASR o tom v utorok informoval Jozef Magda z eRko - Hnutia kresťanských spoločenstiev detí, ktoré túto akciu organizuje.



Uvoľnenie pandemických opatrení pred Vianocami umožnilo koledníkom vyjsť do ulíc a po ročnej prestávke ohlásiť narodenie Božieho syna aj tradičnou formou koledovania popod okná či na svätých omšiach s krátkym programom. Dobrá novina zaznela aj v online priestore prostredníctvom videí či naživo počas online prenosov svätých omší a slávnostných liturgií. Symbolickým záverom bolo prijatie u prezidentky Zuzany Čaputovej vo štvrtok 13. januára na nádvorí Prezidentského paláca.



Najviac domov navštívili koledníci na Orave v Zákamennom, 14 skupiniek zaklopalo na dvere 865 domácností. Najväčší počet sa zapojil v Topoľčiankach, kde 73 koledníkov natáčalo videá a roznieslo propagačné materiály do poštových schránok.



Konečný výsledok vianočnej zbierky predstavuje sumu viac ako 804.000 eur, z toho vyše 642.933 eur vyzbierali koledníci priamo vo farnostiach a sumou 161.068,18 eura prispeli individuálni darcovia na účet verejnej zbierky. Prostriedky budú použité na podporu humanitárnych a rozvojových aktivít v Ugande, Keni, Etiópii a Južnom Sudáne.