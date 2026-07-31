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V rámci modernizácie SOŠ v Žarnovici už ukončili stavebné práce
SOŠ v Žarnovici aktuálne prechádza rozsiahlou modernizáciou v hodnote viac ako štyri milióny eur.
Autor TASR
Žarnovica 31. júla (TASR) - V rámci modernizácie Strednej odbornej školy (SOŠ) v Žarnovici už boli ukončené stavebné práce. V týchto dňoch prebieha preberacie konanie a kolaudácia. Pre TASR to uviedla odborná referentka pre komunikáciu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Vanesa Čierna.
Ako dodala, postupne bude pokračovať zariaďovanie priestorov nábytkom a strojnotechnologickým vybavením. „BBSK vyvinul maximálne úsilie, aby práce negatívne neovplyvnili vzdelávací proces na škole,“ uviedla s tým, že rovnako aj škola vo vlastnej réžii pracuje na drobných stavebných úpravách a opravách podľa vlastného plánu opráv a údržby.
SOŠ v Žarnovici aktuálne prechádza rozsiahlou modernizáciou v hodnote viac ako štyri milióny eur, vďaka ktorej má byť podľa jej zriaďovateľa BBSK technologicky najlepšie vybavenou školou v širokom okolí. Súčasťou rozsiahlej rekonštrukcie sú stavebné práce v objeme 2,18 milióna eur a vybavenie školy modernou technikou v hodnote dvoch miliónov eur, výber ktorej pripomienkovali aj miestni zamestnávatelia spolupracujúci so školou v oblasti duálneho vzdelávania.
Ako dodala, postupne bude pokračovať zariaďovanie priestorov nábytkom a strojnotechnologickým vybavením. „BBSK vyvinul maximálne úsilie, aby práce negatívne neovplyvnili vzdelávací proces na škole,“ uviedla s tým, že rovnako aj škola vo vlastnej réžii pracuje na drobných stavebných úpravách a opravách podľa vlastného plánu opráv a údržby.
SOŠ v Žarnovici aktuálne prechádza rozsiahlou modernizáciou v hodnote viac ako štyri milióny eur, vďaka ktorej má byť podľa jej zriaďovateľa BBSK technologicky najlepšie vybavenou školou v širokom okolí. Súčasťou rozsiahlej rekonštrukcie sú stavebné práce v objeme 2,18 milióna eur a vybavenie školy modernou technikou v hodnote dvoch miliónov eur, výber ktorej pripomienkovali aj miestni zamestnávatelia spolupracujúci so školou v oblasti duálneho vzdelávania.