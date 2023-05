V rámci Noci múzeí a galérií bude v PSK pripravený bohatý program

Prešov 12. mája (TASR) - Kultúrne organizácie Prešovského samosprávneho kraja (PSK) si v rámci 19. ročníka medzinárodného podujatia Noc múzeí a galérií pripravili v sobotu (13. 5.) bohatý program. Ako TASR informovala Lea Lehotská z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu PSK, program sa uskutoční už počas popoludnia.



Krajské múzeum v Prešove aj so svojimi pobočkami otvára brány už popoludní. Výnimkou je Kaštieľ s archeoparkom v Hanušovciach nad Topľou, otvorený až večer z dôvodu aktuálne prebiehajúcej rekonštrukcie. Návštevníci tam zažijú večernú prehliadku kaštieľskych pivníc aj aktivity v archeoparku.



Krajské múzeum ponúkne voľný vstup do všetkých expozícií múzea, ale aj do častí, ktoré sú bežne neprístupné. Návštevníkov čaká komentovaná prehliadka, vystúpenie žiakov základnej umeleckej školy, ako aj hľadanie pokladov pre deti či tajomné chodby.



Kaštieľ v Stropkove privíta malých a veľkých objaviteľov na nezvyčajných prehliadkach histórie Stropkova. Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni pozýva na nočné prehliadky hradu Ľubovňa a prehliadky gotických pivníc. Nočnú prehliadku ponúkne aj Múzeum v Kežmarku. Večer sa môžu záujemcovia oboznámiť sa s prácou reštaurátorských obrazov.



"Podtatranské múzeum v Poprade si pripravilo pre návštevníkov komentované prehliadky i vzdelávací program pre deti. V remeselníckych dielňach budú môcť návštevníci nazrieť na prácu tokárov a tkáčov. Je pripravená i astronomická prednáška a prezentácia prípravy novej expozície s názvom Knieža z Popradu a jeho hrobka," uviedla Lehotská.



Šarišské múzeum v Bardejove pripravilo pre návštevníkov podujatie v skanzene v Bardejovských Kúpeľoch. Až do večerných hodín tam bude prebiehať nakladanie poľnej hrnčiarskej pece a výpal keramiky. Sú pripravené tiež komentované prehliadky nočného skanzenu.



Vihorlatské múzeum v Humennom pre návštevníkov sprístupní všetky expozície a výstavné priestory múzea. Otvorená bude aj expozícia ľudovej architektúry a bývania - skanzen.



"Krajská galéria v Prešove privíta záujemcov o výtvarné umenie komentovanými prehliadkami troch výstav. Pripravené sú aj workshopy, divadelné predstavenie a premietanie filmov," doplnila Lehotská.



Tatranská galéria v Poprade si pre návštevníkov pripravila workshop s keramikou a divadelné predstavenie v podaní divadelného súboru Trma-vrma zo Základnej umeleckej školy Spojenej školy na Letnej ulici v Poprade s názvom Nuly a jednotky v Artklube TG. Popoludní sa uskutoční komentovaná prehliadka aktuálnej výstavy Nepokojné tvary a program bude zakončený koncertom Vojtěcha Šemberu.



Presné časy jednotlivých podujatí a vstupov sú zverejnené na webstránke PSK.