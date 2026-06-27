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V rámci obnovy ZŠ vo Fiľakove dokončili rekonštrukciu športovísk
S obnovou vonkajších športovísk v areáli ZŠ Štefana Koháriho II. sa začalo ešte vlani na jeseň.
Autor TASR
Fiľakovo 27. júna (TASR) - Vo Fiľakove napreduje modernizácia Základnej školy Štefana Koháriho II., v areáli najväčšej školy v meste už dokončili obnovu piatich vonkajších športovísk. Areál, ktorý bude slúžiť žiakom i verejnosti, odovzdali do užívania v sobotu. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Klaudia Mikuš Kovácsová.
S obnovou vonkajších športovísk v areáli ZŠ Štefana Koháriho II. sa začalo ešte vlani na jeseň. V rámci prác bolo zrekonštruované hádzanárske, basketbalové i volejbalové ihrisko, bežecká dráha, doskočisko a rozbehové dráhy skoku do diaľky. Pôvodné vrstvy športovísk nahradili nové povrchy s vybavením, pribudla i nová divácka tribúna pre 75 osôb.
„Rekonštrukcia ihrísk už bola nevyhnutná. Počas posledných rokov, ba až desaťročí, sa ich stav postupne zhoršoval, až sa dostali do takej miery opotrebovania, že niektoré z nich sa už vôbec nepoužívali, pretože boli nebezpečné a nachádzali sa v havarijnom stave. Nové športoviská nám zabezpečia kvalitnejšie podmienky na športové a voľnočasové aktivity a zároveň umožnia rozšíriť ponuku tímových športov, ktoré si budú môcť naši žiaci vyskúšať,“ uviedol riaditeľ školy Csaba Fazekas.
Obnova športového areálu na ploche takmer 3500 metrov štvorcových stála približne 466.000 eur. Práce sú súčasťou rozsiahlejšieho projektu modernizácie školy z európskych zdrojov za vyše 1,3 milióna eur. Ten počíta aj s rekonštrukciou kotolní a kuchyne, doplnením kompenzačných pomôcok na inklúziu žiakov, IT vybavenia školy či zriadením vonkajšej učebne a terapeutickej miestnosti. Práce na druhej etape sa začali v apríli, celý projekt má byť dokončený na jeseň.
ZŠ Štefana Koháriho II. aktuálne navštevuje približne 580 žiakov v 26 triedach. Ide o druhú najväčšiu ZŠ v Lučeneckom okrese a najväčšiu školu s vyučovacím jazykom maďarským v širokom regióne.
S obnovou vonkajších športovísk v areáli ZŠ Štefana Koháriho II. sa začalo ešte vlani na jeseň. V rámci prác bolo zrekonštruované hádzanárske, basketbalové i volejbalové ihrisko, bežecká dráha, doskočisko a rozbehové dráhy skoku do diaľky. Pôvodné vrstvy športovísk nahradili nové povrchy s vybavením, pribudla i nová divácka tribúna pre 75 osôb.
„Rekonštrukcia ihrísk už bola nevyhnutná. Počas posledných rokov, ba až desaťročí, sa ich stav postupne zhoršoval, až sa dostali do takej miery opotrebovania, že niektoré z nich sa už vôbec nepoužívali, pretože boli nebezpečné a nachádzali sa v havarijnom stave. Nové športoviská nám zabezpečia kvalitnejšie podmienky na športové a voľnočasové aktivity a zároveň umožnia rozšíriť ponuku tímových športov, ktoré si budú môcť naši žiaci vyskúšať,“ uviedol riaditeľ školy Csaba Fazekas.
Obnova športového areálu na ploche takmer 3500 metrov štvorcových stála približne 466.000 eur. Práce sú súčasťou rozsiahlejšieho projektu modernizácie školy z európskych zdrojov za vyše 1,3 milióna eur. Ten počíta aj s rekonštrukciou kotolní a kuchyne, doplnením kompenzačných pomôcok na inklúziu žiakov, IT vybavenia školy či zriadením vonkajšej učebne a terapeutickej miestnosti. Práce na druhej etape sa začali v apríli, celý projekt má byť dokončený na jeseň.
ZŠ Štefana Koháriho II. aktuálne navštevuje približne 580 žiakov v 26 triedach. Ide o druhú najväčšiu ZŠ v Lučeneckom okrese a najväčšiu školu s vyučovacím jazykom maďarským v širokom regióne.