V rámci PAAS boli uhradené pokuty vo výške takmer 4,75 milióna eur

Bratislava 10. novembra (TASR) - Od spustenia Bratislavského parkovacieho asistenta (PAAS), teda od začiatku roka 2022 do konca júna 2024, bolo v rámci objektívnej zodpovednosti vydaných celkom 138.060 rozkazov o uložení pokuty za správny delikt. Uhradených bolo 85.231 rozkazov v celkovej výške 4.749.030 eur. Pre TASR to uviedla hovorkyňa bratislavskej mestskej polície Barbora Krajčovičová.



"Najviac rozkazov o uložení pokuty bolo vydaných v zónach PAAS na území Starého Mesta, odkiaľ prijímame aj najviac hlásení od parkovacích asistentov. Spôsobené je to najmä tým, že táto oblasť sa vyznačuje krátkodobým návštevníckym parkovaním. Naopak, najmenej rozkazov bolo vydaných za porušenia v račianskej PAAS zóne," priblížila Krajčovičová.



V roku 2022 bolo v rámci zón regulovaného parkovania vydaných 17.716 rozkazov, z nich bolo uhradených 11.451 rozkazov v celkovej výške 621.114 eur. V roku 2023 vydali 69.691 rozkazov, z ktorých bolo uhradených 46.626 rozkazov vo výške 2.574.910 eur. V prvej polovici roku 2024 bolo vydaných 50.653 rozkazov, z nich bolo uhradených 27.154 rozkazov vo výške 1.553.006 eur.



Z celkových štatistík síce podľa mestskej polície vyplýva, že každoročne počet zistených a riešených porušení narastá, avšak tento nárast je potrebné vnímať predovšetkým v kontexte neustáleho rozširovania systému PAAS, teda postupného vytvárania nových regulovaných zón na území hlavného mesta.



"V skutočnosti však v jednotlivých regulovaných zónach PAAS počty hlásení, ktoré prijímame od parkovacích asistentov, postupne klesajú. A to aj z dôvodu, že si obyvatelia a návštevníci na nové pravidlá v parkovaní zvykli," poznamenala Krajčovičová.



Rozdiel medzi počtom vydaných a uhradených rozkazov je spôsobený aj množstvom možností, ako môže konkrétny prípad dopadnúť. V prípade, ak držiteľ vozidla nesúhlasí s uložením pokuty v rámci objektívnej zodpovednosti, má možnosť do 15 dní od doručenia rozkazu o uložení pokuty podať odpor. Správny orgán následne individuálne vyhodnocuje všetky uvedené dôvody. Konanie môže napríklad zastaviť, vtedy držiteľ auta pokutu neuhrádza. K zastaveniu správneho konania môže dôjsť napríklad v prípade neočakávanej technickej chyby, ak systém nezaevidoval úhradu príslušného poplatku alebo ak neúmyselne pochybil vodič pri zadávaní EČV, prípadne kódu konkrétnej regulovanej zóny, ale dokáže hodnoverne preukázať, že požadovaný poplatok v čase parkovania v zóne uhradil.



Systém Bratislavského parkovacieho asistenta, ktorý bratislavská samospráva označuje za jednu z najväčších reforiem v hlavnom meste, spustili v prvých troch zónach začiatkom roka 2022. Systém mesto postupne rozširuje.