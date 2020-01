V rámci participatívneho rozpočtu rozdelí Lučenec 40.000 eur

Lučenec 29. januára (TASR) – Dovedna 40.000 eur plánuje v tomto roku rozdeliť samospráva Lučenca na občianske projekty v rámci participatívneho rozpočtu. Vyčlenila tak naň o 10.000 eur vyššiu sumu ako vlani.



„V roku 2020 sa už druhýkrát môžu občania mesta, respektíve občianske združenia a neziskové organizácie aktívne zapojiť do vytvárania a realizácie projektov na zlepšenie a skrášlenie verejných priestranstiev, realizáciu kultúrnych a spoločenských aktivít i služieb pre obyvateľov prostredníctvom participatívneho rozpočtu,“ uvádza samospráva na svojej internetovej stránke.



Ako dodáva, zverejnenie výzvy je naplánované na 31. január a samotné podávanie projektov žiadateľmi bude možné do 2. marca. Prezentácia a hlasovanie o projektoch bude počas apríla a výsledky budú zverejnené v polovici mája. Úspešné projekty je potrebné zrealizovať do konca novembra.



Participatívny rozpočet vo všeobecnosti zahŕňa tie financie obcí, o ktorých využití rozhodnú samotní občania. S ich spoluúčasťou sa ráta nielen pri navrhovaní tém rozpočtu, ale na základe svojich nápadov môžu podávať konkrétne projekty, podieľať sa na ich realizácii a neskôr aj na vyhodnotení.